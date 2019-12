Bielefeld (ots) - Die Kampagne der Möbelmarke Interliving mit Samu Haber geht indie zweite Runde. Nach dem durchschlagenden Erfolg des ersten Werbeflights zumThema Küche steht nun das Interliving Sofa der Serie 4002 im Mittelpunkt desGeschehens. Start ist der 02. Dezember. Die Kampagne mit dem finnischen Rockstarwird unter dem Motto "Das Wesentliche ist zu sehen" deutschlandweit imFernsehen, Kino, Online und Print zu sehen sein. Der erste Spot zum Thema"Küche" wurde allein auf YouTube in den ersten acht Wochen über 560.000 Malangeklickt.Der TV-Spot "Sitzauszugsbequemlichkeitsfaktor"Im zweiten Interliving Werbespot dreht sich alles um das Thema "Wohnen". Erspielt direkt am Set des Interliving Sofa-TV-Drehs. Gemeinsam mit derAufnahmeleiterin versucht Samu Haber, die Vorteile des Interliving Sofas derSerie 4002 verständlich über die Lippen zu bringen; z. B. den"Sitzauszugsbequemlichkeitsfaktor". Denn der Sitzkomfort und die zahlreichenFunktionen und Vorteile des Sofas, wie z.B. unterschiedliche Sitzhöhen,Longchair mit Kopfteilverstellung, legere Polsterung, Metallfüße,ergo-PUR-Schaumpolsterung, individuell planbares Polsterprogramm etc. stehen imMittelpunkt.Der Kampagnen-Claim "Das Wesentliche ist zu sehen"Interliving setzt die erfolgreiche Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" imdritten Jahr fort. Der humorvolle, charmante und prominente Frauenliebling SamuHaber rückt die eigentlichen Stars der Kampagne, nämlich die Möbel, in denMittelpunkt. "Product is the Hero", auf die Produkte kommt es an.Interliving. Möbel für mich gemacht.Die Interliving Möbel bieten Qualität mit zahlreichen Designs undKombinationsmöglichkeiten, die sich auf das individuelle Zuhause anpassenlassen. Darüber hinaus gibt es eine 5 Jahre Hersteller-Garantie."Nach dem phänomenalen Erfolg rund um unseren Küchenspot freuen wir uns, nun mitdem Thema Wohnen noch einen draufzusetzen! Nicht nur Samu Haber ist begeistertvon unserem Interliving Sofa, es passt auch genau zur Zielgruppe", so FrankStratmann, Geschäftsführer des Einrichtungspartnerring VME unter dessen Dach dieMarke Interliving entstanden ist.Das Wesentliche - die Interliving Sofa Serie 4002Die Interliving Sofa Serie 4002 ist mit dem "Goldenen M" ausgezeichnet undbeinhaltet eine 5 Jahre Hersteller-Garantie. Wie bei allen Interliving Möbelnlässt sie sich individuell an das eigene Zuhause anpassen und bietet zumBeispiel zahlreiche Stoff- und Lederbezüge in verschiedenen Qualitäten, Designsund Farben. Fußvarianten in zwei Höhen und verschiedenen Metallfarben erweiterndie Individualisierbarkeit. Für den Sockel gibt es ebenfalls zwei Varianten -entweder bezogen oder aus Eichenholz. Auch die funktionalen Eigenschaften derInterliving Sofa Serie 4002 lassen sich individuell abstimmen. Es stehen zweiSitzqualitäten und zwei Sitzhöhen - 43 beziehungsweise 45 cm - zur Anpassung andie eigenen Bedürfnisse zur Auswahl. Zusätzlich sind Kopfteil- undArmteilverstellung sowie der motorische Sitzauszug("Sitzauszugsbequemlichkeitsfaktor") erhältlich.Über InterlivingInterliving ist die erste nationale Waren- und Händlermarke des MöbelverbandesEinrichtungspartnerring VME. Die Premiummarke umfasst das gesamte und breiteSortiment der Einrichtungswelt, wie hochwertige Küchen, Sofas & Sessel, Betten,Sideboards bis hin zu Leuchten und Matratzen. Interliving steht als Marke fürbesten Service, Top-Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis undverbindet zeitloses Design mit intelligenten, durchdachten Funktionen, sowiezahlreichen Varianten. Die Marke Interliving ist exklusiv in allen demEinrichtungspartnerring VME angeschlossenen Möbel- und Küchenhäusern in Europaerhältlich. Mehr Information unter www.interliving.de.DOWNLOAD MATERIALLogo, 1 Pressebilder Samu Haber,2x Screen aus Video (62mb):http://ftp.huckleberry.de/_thmJ9GwdQYoNxRDropbox:www.dropbox.com/sh/j40txd3885aummh/AADEPe0LZHDwtRa161AgGg_na?dl=0LINKS:Aktueller Werbespot:https://youtu.be/OSe5lDFL9gIMaking Of:https://youtu.be/iTeHtKPOWp4Ansprechpartnerin für Journalisten:Frank StratmannTel. 0521 20885 ? 123E-Mail presse@einrichtungspartnerring.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81299/4455684OTS: Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell