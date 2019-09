Hannover (ots) -Sperrfrist: 22.09.2019 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Moritzkirche inHalle an der Saale ist heute (22. September 2019) die 44.Interkulturelle Woche eröffnet worden. Der katholische Bischof vonMagdeburg und Vorsitzender der Ökumenekommission der DeutschenBischofskonferenz, Bischof Dr. Gerhard Feige, und der evangelischeRegionalbischof von Halle-Wittenberg, Propst Dr. Johann Schneider,leiteten den Gottesdienst gemeinsam mit Archimandrit EmmanuelSfiatkos (Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland) und PropstReinhard Hentschel (Katholische Pfarrei St. Mauritius und St.Elisabeth in Halle).In seiner Predigt knüpfte Bischof Dr. Feige an das Leitwort"Zusammen leben, zusammen wachsen." an und warb für einewohlwollende, offene und von ehrlichem Interesse getragene Begegnungvon Menschen verschiedener Sprachen, Mentalitäten, Kulturen undReligionen: "Lassen Sie uns miteinander einen Dialog des Lebensführen, in dem die gemeinsamen Freuden und Leiden geteilt werden, mansich gegenseitig kennenlernt und nach Formen sucht, wie man in einerdemokratischen Gesellschaft sinnvoll zusammenleben kann", so derBischof.Propst Dr. Johann Schneider hob hervor, nicht eine homogeneGesellschaft sei das Ziel des Zusammenwachsens, sondern wechselseitigbereichernde Pluralität. "Im alltäglichen gesellschaftlichenMiteinander", so der Regionalbischof, "treffen in unserem LandMenschen ganz unterschiedlicher religiöser Überzeugungen und auchMenschen, die sich entschieden als nicht religiös verstehen,aufeinander. Wenn wir uns dabei in gegenseitigem Respekt begegnen,können wir aneinander wachsen."Im Gemeinsamen Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2019haben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, KardinalReinhard Marx, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, und derVorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz, Metropolit Augoustinosvon Deutschland, eine Verbindung zwischen dem Motto derInterkulturellen Woche und der zentralen Botschaft des christlichenGlaubens herausgestellt: Als Persönlichkeiten zu wachsen, bedeute fürChristen letztlich immer, in der Liebe zu wachsen. Wörtlich heißt esin dem Gemeinsamen Wort: "Andere in ihrem Anders-Sein wahrzunehmen,sie sogar in Demut höher einzuschätzen als sich selbst und ihnendabei echtes Wohlwollen entgegenzubringen, das ist menschliche Größe,die uns das Evangelium vor Augen führt."Für Montag, 23. September 2019, laden die Stadt Halle und diedortigen Veranstalter der Interkulturellen Woche von 15.00 bis 18.30Uhr zu einem Fest auf dem Halleschen Marktplatz ein. Dabei steht dasfriedliche Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft inDeutschland im Mittelpunkt. Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand wirddas Fest gemeinsam mit Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Ministeriumfür Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt, derVorsitzenden des Ökumenischen Vorbereitungsausschusses zurInterkulturellen Woche, Gabriele Erpenbeck, und SuperintendentHans-Jürgen Kant um 15.00 Uhr eröffnen. Im Anschluss folgt eineSchweigeminute für die auf der Flucht ums Leben gekommenen Menschen.Zum Mitmachen, Austauschen und Erleben laden über 40 Angebote insieben Großzelten und auf der Bühne ein. Unter anderem gehören Musikaus Uganda, Kulinarisches aus aller Welt und zahlreiche Angebote vonVereinen, Trägern und Initiativen aus Stadt und Land zum Programm.Daneben ist eine Diskussionsveranstaltung geplant, die sich unter demTitel "Dahin, wo der Pfeffer wächst" mit der deutschenRückkehrpolitik befasst.HintergrundDie Interkulturelle Woche findet 2019 zum 44. Mal statt. Sie isteine bundesweite Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und derGriechisch-Orthodoxen Metropolie. Die Interkulturelle Woche wird vonKirchen und Religionsgemeinschaften, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden,Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten undMigrantenorganisationen unterstützt und mitgetragen. In mehr als 500Städten und Gemeinden werden rund 5.000 Veranstaltungen durchgeführt.Der von Papst Franziskus ausgerufene Welttag des Flüchtlings und desMigranten am 29. September 2019 ist Bestandteil der InterkulturellenWoche.Hinweise:Das Gemeinsame Wort der Kirchen zur Interkulturellen Woche 2019ist unter https://www.ekd.de/gemeinsames-wort-der-kirchen-zur-interkulturellen-woche-2019-46292.htm und www.dbk.de als pdf-Dateiverfügbar. Die Predigt von Bischof Feige ist nach Ablauf derSperrfrist ebenfalls unter www.dbk.de verfügbar.Für die Vorbereitung der Interkulturellen Woche hat derÖkumenische Vorbereitungsausschuss eine Reihe von Materialienerstellt, die unter www.interkulturellewoche.de bestellt werdenkönnen. Dort finden Sie auch weitere Informationen.Hannover, 22. September 2019Pressestelle der EKDDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der DeutschenBischofskonferenz sowie der Evangelischen Kirche in Deutschlandgemeinsam verschickt. 