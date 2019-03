Interim Management Branche wächst weiter / Top Provider Aurum Interim über die Vorteile der Führungskraft auf Zeit (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -Die Interim Management Branche wächst unaufhaltsam weiter: Wie dieDachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM) in ihrerMarktprognose jüngst bekanntgegeben hat, setzt sich der positiveTrend im Interim Management fort. Für 2019 wird ein weiterer Anstiegdes bundesweiten Gesamthonorarvolumens im Interim Management auf über2 Milliarden Euro prognostiziert - ein Meilenstein für die Brancheund ein klares Commitment des deutschen Mittelstands an die"Führungskraft auf Zeit". Auch beim Top Provider Aurum Interim, derzu den führenden der Branche zählt, stehen die Zeichen auf Wachstum:Mit einer Umsatzverdopplung in den letzten zwei Jahren partizipiertauch Aurum Interim deutlich an dem Aufschwung. Und profitiert damitvon einem Bewusstseinswandel bei den mittelständischen Unternehmen -sie erkennen mittlerweile, welche Vorteile ein Interim Manager mitsich bringt.Interim Management: Die Vorteile im FokusDie Herausforderungen an Unternehmen wachsen von Jahr zu Jahr.Dafür braucht es Manager, die diese Herausforderungen meistern, wieAurum Interim Managing Partner Dr. Guido Klenter erläutert:"Restrukturierung, Produktionsverlagerung, Digitalisierung - nichtimmer besitzen mittelständische Unternehmen die benötigte Manpoweroder Fachkompetenz, um sich in neuen Märkten oder neuen Wettbewerberngegenüber erfolgreich behaupten zu können. Gerade im Projektgeschäftsind externe Expertise und ergebnisorientiertes Handeln gefragt -hier kann ein Interim Manager helfen." Hinzu kommt, dass es inDeutschland aktuell nicht nur einen Fachkräfte-, sondern auch einenManager-Mangel gibt. Vakanzen in Führungspositionen bleiben häufig zulange unbesetzt. Das setzt dem deutschen Mittelstandpersonalwirtschaftlich zu - und das wiederum beflügelt das InterimManagement. "Vakante Stellen bergen Risiken und kosten Geld - nichtzuletzt dieser Aspekt macht den Einsatz eines kurzfristig verfügbarenInterim Managers für Unternehmer so attraktiv. Der deutscheMittelstand hat erkannt, dass man Vakanzen heutzutage flexibel undvor allem schnell erfolgreich überbrücken kann", so die Einschätzungvon Aurum Interim Geschäftsführer Axel Oesterling.Überaus gefragt: Manager, Führungskräfte und Experten auf ZeitBranchenkompetenz, kurzfristige Verfügbarkeit und hoheFlexibilität - das sind Anforderungen, die in vielen Funktionen fürUnternehmen eine wesentliche Rolle spielen. Der kurzfristige Bedarfan Experten, die eben jenes leisten - vom Geschäftsführer bis zumLinienmanager, vom Projektmanager bis zum Spezialisten - nimmt stetigzu. Das bestätigt auch Aurum Interim Geschäftsführer Axel Oesterling:"Aktuell gibt es auf dem Arbeitsmarkt einfach zu wenige qualifizierteFührungskräfte und Topmanager, um alle vakanten Positionen schnell zubesetzen. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Experten mitfachspezifischem Know-how und exzellenten Management-Skills ist beiuns stark gestiegen."Exzellenz durch Expertise: Manager von Aurum InterimDie 'Führungskraft auf Zeit' hat sich in der deutschen Wirtschaftetabliert - nicht zuletzt Dank professioneller Interim ManagementProvider wie Aurum Interim. "Wir besetzen Mandate zeitnah undfachmännisch, ausgewählt nach unserem bewährten 'Best in Class -Perfect for the Job' Prinzip. Ganz egal, ob CFO, Werksleiter oderGeschäftsführer: Wir vermitteln genau den Interim Manager, der mitder entscheidenden Fach- oder Linienkompetenz und einer ausgeprägtenMethodenkompetenz zu den erzielten Ergebnissen kommt", so AxelOesterling. Die jahrelange, praktische Erfahrung der Aurum InterimManaging Partner stellt bei jedem Mandat eine individuelle undpräzise Einschätzung der Anforderungen sowie eine Besetzung durch denbestmöglichen Kandidaten sicher. "Unsere Interim Manager verbindenfundierte Fachkompetenz mit dem Know-how eines Topmanagers und - wenngefragt - auch mit der strategischen Expertise eines klassischenUnternehmensberaters. Dadurch können sie nicht nur Strategienentwickeln, sondern diese auch ergebnisorientiert umsetzen - genaudas ist ihre große Stärke", erklärt Aurum Interim Managing PartnerSamir Jajjawi. Der Diplom-Kaufmann war viele Jahre alsManagementberater im Bereich ganzheitlicher Restrukturierungen tätigund weiß daher genau, welche Vorteile der Einsatz eines InterimManagers im Projektmanagement mit sich bringt - und was man alsProvider leisten muss, um in der Branche erfolgreich zu sein: "Wirverstehen unsere Arbeit als Partnerschaft und stehen unseren Kundensowohl während als auch nach der Erfüllung unseres Auftrags mitmethodischem Know-how und langjähriger Expertise zur Verfügung." EinBenefit, der Aurum Interim auf dem Markt auszeichnet.Über Aurum InterimDas in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim Managementzählt zu den führenden Interim Management Providern Deutschlands undobliegt der Leitung von Axel Oesterling, Samir Jajjawi, Dr. GuidoKlenter und Pascal Krevet. Aurum Interim berät Unternehmen aus denverschiedensten Branchen und findet exakt die Führungskräfte undManager, mit denen sich Management-Herausforderungen meistern undVakanzen erfolgreich überbrücken lassen. Ausgezeichnet mit dem TopConsultant Qualitätssiegel setzt Aurum Interim bei der Vermittlungseiner Interim Manager auf kompetente Beratung, eigene fundierteLinienerfahrung und branchenübergreifende Expertise.Pressekontakt:Pressestelle Aurum Interim GmbHc/o zeron GmbH / Agentur für Public RelationsFrau Sonja Schlepphorstfon + 49 211 / 8 89 21 50-11mail presse-aurum@zeron.deOriginal-Content von: Aurum Interim Management, übermittelt durch news aktuell