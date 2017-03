München (ots) - Auch in diesem Jahr hat sich die Interhyp AG einenPlatz unter den Top 100 des Wettbewerbs "Deutschlands besteArbeitgeber 2017" gesichert. Damit erzielt Deutschlands größterVermittler privater Baufinanzierungen bereits zum fünften Mal inFolge eine Platzierung unter den 100 besten ArbeitgebernDeutschlands. Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen bei derGestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur derZusammenarbeit in Unternehmen.Im Rahmen der Benchmarkstudie haben sich rund 700 Unternehmen derunabhängigen Prüfung durch das Great Place to Work® Institutgestellt. Dem Testurteil vorausgegangen war eine ausführlicheBefragung der Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen zuzentralen Themen rund um die Qualität der Attraktivität undArbeitsplatzkultur. Auf dem Prüfstand standen Themen wie dasVertrauen in das Management, Führungsverhalten, Identifikation,Anerkennung, berufliche Entwicklung, Teamgeist, Work-Life-Balance undGesundheitsförderung.Das Ergebnis: 91 Prozent aller Interhyp-Mitarbeiter schätzen diefreundliche Arbeitsatmosphäre und 86 Prozent stimmen der Aussage zu:"Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam leisten". Der Aussage"Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guterArbeitsplatz" pflichteten 83 Prozent aller Mitarbeiter bei. Außerdemgaben 98 Prozent der Befragten an, die Dienstleistungen und Produkteempfehlen zu können. "Es macht uns sehr stolz, dass unsereMitarbeiter so sehr hinter dem stehen, was sie täglich tun. Interhypist eben nicht nur das Zuhause der Baufinanzierung, sondern auch einberufliches Zuhause", sagt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender derInterhyp AG. "Als Arbeitgeber bemühen wir uns ständig darum,bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn unser Engagement vonunabhängiger Seite ausgezeichnet wird, freut uns das sehr."Der Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" des Great Place toWork® Instituts ist die größte und renommierteste Vergleichsstudiezur Arbeitgeberbewertung in Deutschland. Interhyp hat in diesem Jahrzum fünften Mal teilgenommen.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führendenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell