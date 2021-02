Interhyp Gruppe fördert Digitalisierung und spendet 30 Laptops an die Grundschule Pliening / Dank Interhyp-Spende bekommen alle Schüler der Grundschule Pliening Laptop für den Distanzunterricht

München (ots) - Vor über 20 Jahren revolutionierte Interhyp als Online-Vermittler den Markt für Immobilienfinanzierungen in Deutschland. Heute prägt Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen nicht nur die Digitalisierung der Branche. Die Interhyp Gruppe engagiert sich auch sozial, um den Zugang zu digitalem Wissen in der Gesellschaft voranzutreiben - und spendet Notebooks im Wert von etwa 8.000 Euro an die Grundschule Pliening bei München. Die Interhyp-Mitarbeiterin Silvia Paulick, deren Töchter die Grundschule Pliening besuchen, überreichte vergangenen Montag die Geräte und leistet damit einen wichtigen Beitrag, um den aktuell geltenden Distanzunterricht zu ermöglichen.In Zeiten von Corona setzt die Grundschule Pliening bei München alles daran, ihre Schüler im Homeschooling nicht alleine zu lassen und den Unterricht zu digitalisieren. Leider haben nicht alle Familien die Möglichkeit, ihren Kindern ein passendes Endgerät zur Verfügung zu stellen. "Wir unterstützen solche Familien mit bestehenden Laptops als Leihgeräten. Unser Bestand reicht jedoch nicht aus, um all unseren 220 Schülern den Distanzunterricht zu ermöglichen", erklärt die Grundschulleiterin Katrin Dung.Die 30 sehr gut erhaltenen Laptops der Interhyp Gruppe sind etwa ein Jahr alt und wurden für die Schüler professionell neu aufgesetzt. Sie werden ab sofort an alle größeren Familien ausgegeben, denen die Schule zunächst nur ein Leihgerät pro Haushalt zur Verfügung stellen konnte. "Als Technologieführer in der Baufinanzierungsbranche helfen wir nicht nur Menschen mit unseren digitalen Services, ihr eigenes Zuhause zu finanzieren. Auch verantwortliches Handeln ist Teil unserer Unternehmensstrategie", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe und ergänzt: "In der aktuellen Situation sind viele Kinder auf geeignete Hardware für ihre Bildung angewiesen. Wir freuen uns sehr, mit unserer Spende die Digitalisierung unseres Bildungssystems ein Stück weiter zu verbessern und damit allen Schülern der Grundschule Pliening ein gleichwertiges Lernen Zuhause zu ermöglichen."Die erlernten Digitalkompetenzen der Kinder sollen auch nach der Pandemie weiter gestärkt werden: "Freitags gibt es an unserer Schule keine Hausaufgaben, sondern eigenständige Lernzeit. Diese möchten wir mit individuell auf die Kinder zugeschnittenen Materialien ausbauen. Dafür werden die Kinder weiterhin ein Laptop oder Tablet brauchen - mit der Spende der Interhyp Gruppe wird das jetzt möglich", bedankt sich Schulleiterin Dung.Foto: Interhyp-Mitarbeiterin Silvia Paulick übergibt mit ihren beiden Töchtern (links), die ebenfalls die Grundschule Pliening besuchen, die Spende von 30 Laptops im Wert von etwa 8.000 Euro an die Schulleiterin Katrin Dung (Mitte) und die Klassenleiterin Frau Teuschler (rechts).Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Heidi Müller, Corporate CommunicationsTelefon (089) 20 30 7 - 13 11 / E-Mail: presse@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell