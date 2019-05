Intergroup: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Intergroup. Die Aktie notiert im Handel am 03.05.2019, 04:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 30,8 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Intergroup einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Intergroup jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Intergroup auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Intergroup sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Intergroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,55 USD. Der letzte Schlusskurs (30,16 USD) weicht somit -4,41 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (30,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,34 Prozent Abweichung). Die Intergroup-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Intergroup-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Intergroup liegt bei 56,6, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Intergroup bewegt sich bei 51,85. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".