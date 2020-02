Interesse an Informatik? Jetzt fürs HPI-Schülerkolleg bewerben und spielerisch Informatik-Kenntnisse erwerben

Potsdam (ots) - Grundlagen der Programmierung erlernen, einen Roboterprogrammieren und verstehen, wie eine Suchmaschine funktioniert - imSchülerkolleg des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) können Schülerinnen und Schülerder Klassenstufen 7 bis 12 Informatik-Kenntnisse erwerben und praktischerfahren, was mit IT möglich ist. Die Bewerbung für IT-interessierte Jugendlicheaus Brandenburg und Berlin für das Schuljahr 2020/21 ist ab sofort bis zum 3.Mai möglich. Wer mitmachen will, kann seine Online-Bewerbung zusammen mit einemMotivationsschreiben und einer Kopie des jüngsten Zeugnisses einreichen. WeitereInformationen zum Schülerkolleg und zur Bewerbung unter:www.hpi.de/schuelerkolleg."IT-Technologie findet sich nicht nur im Computer, auch Smartphones oderComputerspiele basieren darauf. Doch wie funktioniert die Technologie und wiekann man sie einsetzen? Schon in der Schulzeit wollen wir interessierteJugendliche an die Informatik heranführen und ihr Talent fördern", erklärtHPI-Direktor Professor Christoph Meinel. Das HPI fordere auch ausdrücklichMädchen auf, das Schülerkolleg zu nutzen, um die IT für sich zu entdecken undherauszufinden, ob ein Informatikstudium für sie in Frage kommt, ergänzt Meinel.Das Schülerkolleg 2020/21 startet im August 2020 und endet im Juni 2021 mit derZertifikatsverleihung. Der Unterricht findet alle zwei Wochendienstagnachmittags am Hasso-Plattner-Institut statt.Durchgeführt und betreut wird das Schülerkolleg von wissenschaftlichenMitarbeitern und HPI-Studierenden sowie Informatik- und Mathematiklehrern ausBrandenburg und Berlin. In den auf Alter und Vorkenntnisse abgestimmtenArbeitsgemeinschaften geht es auf zum Teil spielerische Weise um die Grundlagender Informatik.Hinweis für Redaktionen: Pressevertreter, die gerne kurze Interviews mitSchülern, Dozenten oder betreuenden Lehrern führen wollen, bitten wir umTerminabsprache per E-Mail unter presse@hpi.de oder telefonisch unter 03315509-177.Kurzprofil HPI-SchülerakademieIm Rahmen der Schülerakademie bietet das HPI über das Schülerkolleg hinauszahlreiche Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an, die mehr über dieAnwendungsgebiete der Informatik und über die Studien-und Berufsmöglichkeitenerfahren möchten. Weitere Informationen zu den Angeboten der HPI-Schülerakademiefinden sich unter: https://hpi.de/schueler.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 650 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 20 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4516444OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell