Interessante, unbekannte Biotechnologie-Aktie

Liebe Leser,

die Börsen zeigen sich auch zum Wochenauftakt unverändert in guter Form. Die großen oder größeren Indizes steuern auf neue Allzeithochs zu. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es in den kommenden Tagen und Wochen weiter bergauf gehen kann. Wenn es keine charttechnischen Widerstände gibt, lockt dies auch und vor allem Algorithmen-Trader an, die automatisiert Geld in die Unternehmen schaufeln ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung