Interessante Werte | Encavis, Evotec und Wirecard sind für Uns aktuell interessant. Teil2 über Aktien in Crashzeiten

Gerade wenn die Aktienmärkte in den freien Fall zu geraten scheinen, werden die Chancen für zukünftige Börsenaufschwünge gelegt. Warren Buffet soll in den letzten Tagen kräftig gekauft haben. Wieso wohl?

Weil für ihn einige Werte wieder ein interessantes Kursniveau erreicht haben. Weil nicht alle Werte/Unternehmen gleich stark durch die derzeitige Krise geschädigt werden. Weil einige durch ihr Geschäftsmodell oder ihre Branche besser aus der Krise herauskommen werden, als andere. Welche Werte sind dass? Mit Gewissheit kann das NIEMAND sagen, aber hierzu Ideen sammeln und vorstellen. Dass wollen wir in den nächsten Tagen tun.

Den zweiten Teil steuern wir selber bei. Interessant sind für uns neben einigen anderen: Evotec SE (ISIN: DE0005664809), Encavis AG (ISIN:DE0006095003), Wirecard AG (ISIN: DE0007472060):

Chancen in einer Zeit, in der niemand kaufen will, in der Vorsicht wichtig ist



Corona hält die Börsen in Atem - und die Angst vor einer anschließenden Rezession begleitet von diversen Firmenpleiten. Wir haben uns Werte angesehen, die zurückgekommen sind, die aber möglicherweise eine große Chance bieten nach der Krise relativ schnell wieder in Richtung alter Hochs zu gehen. Und ein Wert weist noch eine Sondersituation auf: Wirecard. Anfangen wollen wir mit Encavis, die der Nachhaltigkeit verschrieben langsam auch von von Analysten gecovert wird.

ENCAVIS- handelt bei 6,98 EUR (10:20 Uhr)



Encavis AG wurde am 10.03.2020 von der Ratingagentur Scope Ratings (kurz: Scope) in einer aktualisierten Analyse bewertet in dessen Rahmen das Encavis Emittentenrating im Investment Grade-Bereich (BBB-) bestätigt wird. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Und erstmals veröffentlicht man bei Encavis auch einen Analysten-Consensus von acht Analysten der Banken, die Encavis im Research beobachten. Der Consensus spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zum Konzernjahresabschluss 2019 sowie zur Guidance des laufenden Geschäftsjahres 2020e wider. Die Berechnebarkeit des Konzeptes der Encavis zeigen die relativ nah beeinanderliegenden Schätzungen für Umsatz und EBITDA - fast langweilig, aber in der heutigen Zeit ein relativ hohes Maß an Sicherheit. Und Phantasie gibt es genug bei Encavis durch das Effizienzprogramm.

Eigentlich ist Encavis in der besten aller Welten - Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten mit hohen Renditechancen aufweist, Grenzen des Wachstums (noch) nicht in Sicht. Steigende Umsätze mit einem neuen Aktionär, der langfristig orientiert Geld für weitere Expansion "geliefert" hat, Zukauf eines dänischen Windportfolios mit "passenden" Renditeziffern und eine Pipeline voller Projekte/investitionsziele. Die Zahlen stimmen, aber auch diese Aktie ist seit Januar auch im Fokus der Shortseller, wie die Bundesanzeiger-Meldungen aufzeigen. Spannende Aktie, der Nachhaltigkeit verpflichtet und mit einem krisenfesten Geschäftsmodell. Interessant. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Evotec- handelt bei 19,47 EUR (10:14 Uhr)



Warum Evotec in den letzten Wochen derart "verprügelt" wurde ist etwas überraschend. Das Konzept Evotecs scheint aufzugehen, die Zahlen für 2019 waren überzeugend und die Anfang des Jahres gemeldeten neuen Kooperationen lassen auch für die nächsten Jahre einiges erwarten. Wir empfehlen nochmals das Exclusivinterview vom Wochenende des CEO der Evotec zu lesen, danach versteht man die Langfristigkeit und die vielen Chancen auf ein mögliches "Wiederauferstehen" der Aktie. Wie er schon sagt VIEL LUFT NACH OBEN und die derzeitigen Kurse sind immer noch nahe den Jahrestiefstständen. Dass keine neuen Tiefs markiert worden sind, spricht für die geringe Anfälligkeit Evotecs für die Asuwirkungen der Corona-Krise. Natürlich die hohen Shortpositionen sind ein Manko, aber langfristig sollte auch hier...



Wirecard- handelt bei 82,10 (10:21 Uhr)



Vielleicht ein wenig überraschend hier von Wirecard zu reden - kein Smallcap, einer Sondersituation ausgesetzt durch die FT-Vorwürfe und dem ausstehenden KPMG-Bericht, der für den 22.04.2020 bestätigt worden ist. Operativ gab es in den letzten Tagen GRAB und KLARNA als neue Partner, WeChatPay wird aktuell bei europäischen Händlern als Zahlungsmethode für den chinesischen Endkunden implementiert. Alles interessant und lässt nach einer Normalisierung an den Börsen einiges für Wirecard möglich erscheinen - und die gebetsmühlenhaft behauptete Prognosebestätigung trotz Corona kann doch auch im Nachhinein interessante Möglichkeiten eröffnen - aber vor dem 22.04.2020 ist es schwierig mit der ungeklärten, wenn auch möglicherweise positiven Klärung durch KPMG zu rechnen.



TEIL 1 der interessanten AKTIEN von Lukas Spang veröffentlichten wir vor wenigen Tagen - MuM SE (ISIN: DE0006580806), DataGroup SE (ISIN:DE000A0JC8S7) MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) waren seine "interessanten Aktien"

Interessant auch das Umgehen des CEO der DEFAMA mit der Corona-Krise.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

SONST NOCH PASSIERT:

Morphosys in 2019 EBIT Minus 107 Mio EUR - durch Tafasitamab sollte 2020 vielleicht sogar die schwarze Null möglich werden, eigentlich schon ohne Tafasitamap, vielleicht...

Wirecard gestern von zwei Analysten bei 150,00 und 240,00 EUR Kursziel eingestuft - ist schon das Tief an den Börsen erreicht oder fängt die Panik erst an?

Patrizia steigert die Dividende und Corona wird - aktueller Stand - die Prognose nicht einschränken

Deutz hat in 2019 die Prognosen erfüllt, 2022 Ziele sollen weiter erreichbar sein, aber wie 2020 läuft ist sehr unsicher, weniger Umsatz und weniger Gewinn scheinen sicher, aber...

Westwing mit starkem Q4 - wird 2020 bereits eine schwarze Null liefern oder muss man bis 2021 warten?

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER