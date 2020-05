Interessante Werte | Encavis, Evotec und Wirecard - alle drei heute mit wichtigen Meldungen - Update II

Den ersten Teil lieferte am 17.03.2020 Lukas Spang (HIER SEIN ZWISCHENSTAND: MuM SE (ISIN: DE0006580806), DataGroup SE (ISIN:DE000A0JC8S7) MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) - klar besser als SDAX und DAX), den dritten Teil lieferte PNE, SBF und Dic Asset - Michael C. Kissig eine Woche später eingestiegen, auch besser als die Indizes

und heute starten wir mit einem Update aus gegebenem Anlass zu unserem Teil 2 die Werte des nwm in der Krise, vorgestellt am 19.03.2020: Evotec SE (ISIN: DE0005664809), Encavis AG (ISIN:DE0006095003), Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), vorgestellt am 19.03.2020: Unsere Werte vom 19.03. bis zum 26.05.2020.: Encavis: +84,53%, Wirecard: +5,05%, Evotec: +25,01% - insgesamt +38,14%

ALLE MIT WICHTIGEN ENTWICKLUNGEN AKTUELL

19.03.2020: Chancen in einer Zeit, in der niemand kaufen will, in der Vorsicht wichtig ist

Corona hält die Börsen in Atem - und die Angst vor einer anschließenden Rezession begleitet von diversen Firmenpleiten. Wir haben uns Werte angesehen, die zurückgekommen sind, die aber möglicherweise eine große Chance bieten nach der Krise relativ schnell wieder in Richtung alter Hochs zu gehen. Und ein Wert weist noch eine Sondersituation auf: Wirecard. Anfangen wollen wir mit Encavis, die der Nachhaltigkeit verschrieben langsam auch von von Analysten gecovert wird.

Encavis AG wurde am 10.03.2020 von der Ratingagentur Scope Ratings (kurz: Scope) in einer aktualisierten Analyse bewertet in dessen Rahmen das Encavis Emittentenrating im Investment Grade-Bereich (BBB-) bestätigt wird. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Und erstmals veröffentlicht man bei Encavis auch einen Analysten-Consensus von acht Analysten der Banken, die Encavis im Research beobachten. Der Consensus spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zum Konzernjahresabschluss 2019 sowie zur Guidance des laufenden Geschäftsjahres 2020e wider. Die Berechnebarkeit des Konzeptes der Encavis zeigen die relativ nah beeinanderliegenden Schätzungen für Umsatz und EBITDA - fast langweilig, aber in der heutigen Zeit ein relativ hohes Maß an Sicherheit. Und Phantasie gibt es genug bei Encavis durch das Effizienzprogramm.

Eigentlich ist Encavis in der besten aller Welten - Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten mit hohen Renditechancen aufweist, Grenzen des Wachstums (noch) nicht in Sicht. Steigende Umsätze mit einem neuen Aktionär, der langfristig orientiert Geld für weitere Expansion "geliefert" hat, Zukauf eines dänischen Windportfolios mit "passenden" Renditeziffern und eine Pipeline voller Projekte/investitionsziele. Die Zahlen stimmen, aber auch diese Aktie ist seit Januar auch im Fokus der Shortseller, wie die Bundesanzeiger-Meldungen aufzeigen. Spannende Aktie, der Nachhaltigkeit verpflichtet und mit einem krisenfesten Geschäftsmodell. Interessant.

Heute hat Encavis eine weitere Meldung geliefert, die unsere Einschätzung seinerzeit ausdrücklich bestätigte: Encavis scheint derzeit auf der Überholspur und sichert sich den Zugriff auf ein 500 MW-Solarentwicklungsportfolio in Dänemark - subventionsfreie Anlagen, die die Energiewende in Dänemark weiter voranbringen werden.

Warum Evotec in den letzten Wochen derart "verprügelt" wurde ist etwas überraschend. Das Konzept Evotecs scheint aufzugehen, die Zahlen für 2019 waren überzeugend und die Anfang des Jahres gemeldeten neuen Kooperationen lassen auch für die nächsten Jahre einiges erwarten. Wir empfehlen nochmals das Exclusivinterview vom Wochenende des CEO der Evotec zu lesen, danach versteht man die Langfristigkeit und die vielen Chancen auf ein mögliches "Wiederauferstehen" der Aktie. Wie er schon sagt VIEL LUFT NACH OBEN und die derzeitigen Kurse sind immer noch nahe den Jahrestiefstständen. Dass keine neuen Tiefs markiert worden sind, spricht für die geringe Anfälligkeit Evotecs für die Asuwirkungen der Corona-Krise. Natürlich die hohen Shortpositionen sind ein Manko, aber langfristig sollte auch hier...



Heute hat Evotec eine weitere Meldung geliefert, die wir als Abrundung einer Flut guter Nachrichten seit dem letzten Update sehen: Die Quartalsergebnisse zeigten solide Erträge und Umsätze - von Corona wenig beeinträchtigt, wenn überhaupt, da Milestonezahlungen fehlten einfach ein "normal" gutes Quartal: Umsatzerlöse (mit externen Kunden): 119,4 Mio. EUR (Q1/19: 103,8 Mio. EUR) | bereinigtes EBITDA 30,0 Mio. EUR (Q1/19: 30,0 Mio. EUR) - ausführlicher hier.

Weniger schön die Entwicklung an der Shortfront seit dem letzten Update: Melvin Capital erhöhte am 27.04.2020 (Tagesspanne auf XETRA: 23,48 EUR - 21,42 EUR) auf 5,51% (PLUS 0,70%) - waren die 23,48 EUR zu attraktiv? Sollte/musste ein weiteres Ansteigen verhindert werden? UND am 30.04.2020 waren Darsana Capital mit einer Erhöhung auf 1,22% und der Canada Pension Plan auf 0,91% dabei (Tagesspanne auf XETRA: 23,33 EUR - 22,47 EUR) Und dann am 04.05. war die Meritage Group mit einer Positionserhöhung "dran" auf 0,95% (plus 0,12%) bei einer Tagesspanne von 22,61 EUR - 22,07 EUR. Meritage machte am 05.05. weiter und erhöhte auf 1,05%. Darsana meldete auch für den 05.05. eine Erhöhung der Position auf 1,36%, Canada Pension Plan ebenfalls am 05.05. auf 1,03%. Am 07.05. dann wieder Meritage mit einer Erhöhung auf 1,10% und Canada Pension Plan ließ sich nicht lumpen und erhöhte am gleichen Tag auf 1,11%. Und Darsana spielte in Trippelschritten nach oben weiter mit mehr am 06.05. mehr am 08.05., 12.05. und dann am 14.05. erreichte man 1,81% Shortstand. Etwas versöhnlich: Die letzte Bewegung war Melvin Capital die marginal auf 5,48% reduzierten am 18.05.2020.

Heute dann wieder was operatives: Evotec setzt auch auf KI für die Bekämpfung von Krankheiten. Als einer der ersten hatte man die Perpsektiven von Exscentia erkannt und sich ebreits ehr früh beteiligt. Diese Beteiligung stockte man nun in einer sog. Series C-Finanzierungsrunde auf. Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Evotec war der erste strategische und operative Investor in Exscientia, daher sind wir sehr froh über den eindrucksvollen Fortschritt, den das Unternehmen seither gemacht hat und beteiligen uns gern an dieser wichtigen Kapitalmaßnahme. Evotec und Exscientia freuen sich darauf, gemeinsam das synergistische Potenzial für innovative Wirkstoffforschung auszubauen." AUSFÜHRLICHER