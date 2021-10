Interessante Signale bei Navios Maritime Acquisition!

An der Heimatbörse New York notiert Navios Maritime Acquisition per 15.10.2021, 14:14 Uhr bei 3.48 USD. Navios Maritime Acquisition zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Navios Maritime Acquisition auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Navios Maritime Acquisition hat mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -0,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Navios Maritime Acquisition-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Navios Maritime Acquisition liegt mit einem Wert von 7,79 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 315,92. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Navios Maritime Acquisition-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,47 USD mit dem aktuellen Kurs (3,48 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 3,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Navios Maritime Acquisition ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.