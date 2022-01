Interessante Signale bei IF!

If weist am 03.01.2022, 13:08 Uhr einen Kurs von 25.4 USD an der Börse NASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt.

Die Aussichten für If haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,36 Prozent und liegt damit 1,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 3,11). Die If-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die If derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,45 USD, womit der Kurs der Aktie (25,4 USD) um +15,77 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,61 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,08 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,61 und liegt mit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 20,07. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält If auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.