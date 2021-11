Interessante Signale bei Coca-Cola!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Am 26.11.2021, 02:42 Uhr notiert die Aktie Coca-cola an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 55.43 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Coca-cola auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Coca-cola ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,78 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,78 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Für Coca-cola liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 62,55 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (55,43 USD) könnte die Aktie damit um 12,84 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Coca-cola-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coca-cola mit einer Rendite von 7,97 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,74 Prozent. Auch hier liegt Coca-cola mit 3,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

