Interessante Signale bei Chewy Inc Aktie!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chewy, die im Segment "Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.10.2021, 23:42 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 67.99 USD.

Unsere Analysten haben Chewy nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Chewy liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 8 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chewy vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 99,21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (67,99 USD) könnte die Aktie damit um 45,92 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Chewy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2600,26. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Chewy zahlt die Börse 2600,26 Euro. Dies sind 6373 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,17. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Chewy mit einer Rendite von 6,79 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 77,46 Prozent. Auch hier liegt Chewy mit 70,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.