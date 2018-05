Interessante Fachvorträge, persönliche Gespräche und spannende Einblicke in die Zukunft des Online-Handels - das war der e-Commerce Day 2018 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Am Freitag, den 25. Mai 2018, fand zum neunten Mal imRheinEnergieStadion in Köln der e-Commerce Day statt. Die Messe hatsich mittlerweile als eine der wichtigsten e-Commerce-Fachmessen inDeutschland etabliert. Sie bot rund 1.800 Händlern, Herstellern undFachpublikum Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Trends desOnline-Handels sowie eine Plattform für den Dialog mitBranchenkennern. "Der e-Commerce Day bietet seit 2010 dempersönlichen Dialog zwischen Branchenvertretern ein Forum. Die Messeist stetig gewachsen und in diesem Jahr hatten wir zum ersten Malüber 100 Aussteller und zusätzlich 30 Experten-Vorträge. Das ist eingroßartiger Erfolg", sagt Dr. Gerald Schönbucher Geschäftsführer derreal,- Digital Services GmbH.Auf einer noch größeren Fläche als in den Vorjahren präsentiertensich rund 100 Unternehmen und luden zum regen Austausch sowieNetworking ein. Darunter Vertreter etablierter Unternehmen wie DHL,Klarna, Tradebyte, Barmenia oder Trusted Shops, sowie weiterezahlreiche Aussteller aus den Themenwelten Marktplätze, Shopsysteme,Paymentlösungen und Logistik und Interessenvertreter. Zusätzlichstellten sich in diesem Jahr die internationalen MarktplätzeCdiscount, ePrice und eMag an einem gemeinsamen Stand vor.In den Eröffnungsreden gaben real CEO Patrick Müller-Sarmiento,Dr. Gerald Schönbucher und Jan-Philipp Blome, beide Geschäftsführerder real,- Digital Services GmbH Einblicke in die aktuelleEntwicklung des real Onlineshops und erörterten, wie essentiell derPlattform-Gedanke ist sowohl für die Offline- wie auch dieOnline-Welt. "Der Kunde will sich beim Einkaufen nicht mehr nur aufeinen Kanal festlegen, sondern je nach Situation zwischen Online undOffline wählen können. Aufgrund der bei real bereits vorhandenenGeschäftsinfrastruktur können wir genau dies abbilden - einentscheidender Wettbewerbsvorteil, den wir auch in Zukunft weiterausbauen werden", so Patrick Müller-Sarmiento. "Schon jetzt könnenalle real Kunden Artikel von Händlern auf real.de kaufen und in dennächstgelegenen real Markt liefern lassen. Und auch das Bezahlen vonOnline-Bestellungen ist bereits direkt im real Markt möglich.Andersherum kann ein Produkt, das im Markt nicht in der richtigenGröße oder Farbe vorrätig ist, im Onlineshop bestellt werden, mit derMöglichkeit sich dieses direkt nach Hause liefern zu lassen", ergänztPhilipp Blome.Zusätzlich gab es viele weitere Experten-Vorträge. So berichtetezum Beispiel Frank Thelen, bekannt aus "Die Höhle der Löwen", inseinem Vortrag als Founder&CEO von seiner RisikokapitalfirmaFreigeist Capital, die sich auf Deep-Tech-Start-ups undFood-Investments aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen" spezialisierthat und warum er ein großer Fan von Disruption ist. WeitereFachvorträge kamen von About You, idealo, Mattel, Tradebyte undGoogle. Hier sprach Sebastian Grebasch, Mobile Specialist bei Google,über das mWeb. In diesem Jahr spielte natürlich ganz aktuell auch dasThema Datenschutz und die damit verbundene DSGVO eine wichtige Rolle.Der Messetag wurde, wie in den Vorjahren auch, durch einabwechslungsreiches Rahmenprogramm wie Stadionführungen, Foto-Boothund vielen weiteren Aktionen abgerundet.real.digital als ArbeitgeberDie real,- Digital Services GmbH mit Sitz in Köln und Düsseldorf,ist eine gelungene Mischung aus Start-Up und Konzern und befindetsich weiter auf Wachstumskurs. Aktuell werden zusätzliche neueMitarbeiter insbesondere aus den Bereichen Softwareentwicklung,Online-Marketing und Data Science gesucht.Pressekontakt:real,- SB-Warenhaus GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell