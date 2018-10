Interdye Asia wird im November in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfinden

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 8. Asia International DyeIndustry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition ("Interdye Asia")wird vom 21. bis 24. November 2018 im Saigon Exhibition & ConventionCenter in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, stattfinden. Die Messe, die vonder China Dyestuff Industry Association, der China Dyeing andPrinting Association und dem Chinesischen Rat zur Förderung desinternationalen Handels (CCPIT), Unterausschuss Shanghai ausgerichtetund von der China Dyestuff Industry Association und ShanghaiInternational Exhibition Service Co., Ltd. mitorganisiert wird, hatmehr als 100 Aussteller aus Indien, Malaysia, Festlandchina, Hongkongund Taiwan angezogen. Die Aussteller planen, eine breite Palettefortschrittlicher, umweltfreundlicher Farbstoffe, organischerPigmente, Katalysatoren und Zwischenprodukte, Equipment zurUmweltverträglichkeitsprüfung und Automatisierungseinrichtungen fürTextildruck und Färberei zu präsentieren.Die im achten Jahr stattfindende Expo bringt internationaleElemente in den vietnamesischen Textilmarkt einAls Begleitmesse der prestigeträchtigen internationalenFärberei-Fachmesse China Interdye zielt die Interdye Asia darauf ab,eine Plattform zu schaffen, auf der die Farbstoff- undChemikalienproduzenten weltweit ihr Debüt geben und ihreVertriebskanäle erweitern können, um die Entwicklung der Branche zuerleichtern. Die Interdye Asia wird erfolgreich seit sieben Jahren inden wichtigsten Märkten für die Produzenten und Importeure vonFarbstoffen abgehalten, unter anderem sind dies Vietnam, Indien,Indonesien und die Türkei.Der Textilmarkt in Vietnam hat mit der beginnendenGeschäftstätigkeit der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank undden Mengen an Kapital, einschließlich der Mittel aus demSeidenstraßen-Fonds, die in die Länder am Streckenverlauf der OneBelt, One Road-Initiative fließen, ein rasantes Entwicklungstempoaufgenommen. Die chemische Industrie hat jedoch im traditionellenAgrarland Vietnam nur ein schwaches Fundament, und das Land ist für70 Prozent seiner Textilmaterialien und -farbstoffe auf Importeangewiesen. Die Farbstoffexporte von China nach Vietnam sind in denfünf Jahren zwischen 2013 und 2017 mit einer jährlichen Wachstumsratevon 12 Prozent von 10.063 Tonnen auf 15.842 Tonnen gestiegen.Der Ruf und Einfluss der Interdye Asia wurde bereits frühzeitigmit dem Erfolg einer 2014 in Hanoi ausgerichteten Messe begründet.Die Ausstellung ist diesjährig nach Ho-Chi-Minh-Stadt umgezogen, diewirtschaftliche Hauptstadt Vietnams, um eine Möglichkeit zur direktenKommunikation zwischen Produktion und Nachfrage zu bieten undWeltklasse-Hersteller im Bereich Färberei und Chemie auf denvietnamesischen Textilmarkt zu bringen. Die Messe wird darüber hinauszeitgleich mit der 18. Vietnam International Textile & GarmentMachinery Exhibition stattfinden, was eine durch vor- undnachgelagerte Komponenten noch ergänzte Einkaufsplattform fürTextildruck und Färberei aus einer Hand schafft.Der Ruf der Organisatoren und der Marke selbst hat nicht nur vieleinternational anerkannte Hersteller, sondern regelmäßig auchAusstellerdelegationen aus Indien und Taiwan angezogen. Es steht zuerwarten, dass sich die Messe zu einer wichtigen Veranstaltung fürden Austausch zwischen den weltweit führenden Herstellern vonFarbstoffen und Chemikalien und ihren lokalen Kollegen in Vietnamentwickeln wird.Die nächste Ausstellung wird dann, wie auch bisher, parallel zurChina International Digital Textile Printing and Dyeing AutomaticsExhibition vom 10. - 12. April 2019 mit dem Ziel stattfinden, einezentrale Anlaufstelle für die Beschaffung im Bereich Textildruck undTextilfärbung und eine breitere Plattform für die Entwicklung derBranche zu schaffen.Pressekontakt:Luyi Zhao+86-21-6279-2828Original-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell