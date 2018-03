Interdisziplinäres Gipfeltreffen der Neuromedizin: Neurowoche 2018 vernetzt Forschung und Klinik

Berlin (ots) - Vom 30. Oktober bis 3. November 2018 öffnet inBerlin die Neurowoche 2018 ihre Pforten. Das interdisziplinäreGipfeltreffen der Neuromedizin vereint drei Kongresse unter dem Dachder Messe Berlin: den 91. Kongress der Deutschen Gesellschaft fürNeurologie (DGN), die 44. Jahrestagung der Gesellschaft fürNeuropädiatrie (GNP) und die 63. Jahrestagung der DeutschenGesellschaft für Neuropathologie und Neuroanatomie (DGNN). Erwartetwerden mehr als 6000 Teilnehmer und 150 Journalisten. Im Fokus stehenneueste Entwicklungen bei der Diagnostik und Therapie neurologischerErkrankungen in allen Lebensphasen - von frühkindlichen Epilepsienbis zu Alterserkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Der Kongresswartet mit einigen Neuerungen auf: Die DGN hat mit neuenSymposium-Formaten die Verbindung zwischen Wissenschaft und Anwendunggestärkt und außerdem neue digitale E-Learning-Angebote geschaffen.Erstmals bietet die DGN auch ein eigenes Programm für Pflegekräftean. Die Online-Akkreditierung für Pressevertreter ist ab sofortgeöffnet. Alle Informationen gibt es auf www.neurowoche.org.zur Pressemitteilung: www.dgn.org/pressemitteilungenDie Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN) sieht sich alsneurologische Fachgesellschaft in der gesellschaftlichenVerantwortung, mit ihren über 9000 Mitgliedern die neurologischeKrankenversorgung in Deutschland zu sichern. Dafür fördert die DGNWissenschaft und Forschung sowie Lehre, Fort- und Weiterbildung inder Neurologie. Sie beteiligt sich an der gesundheitspolitischenDiskussion. Die DGN wurde im Jahr 1907 in Dresden gegründet. Sitz derGeschäftsstelle ist Berlin. www.dgn.orgPressekontakt:Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Neurologiec/o albertZWEI media GmbH, Oettingenstraße 25, 80538 MünchenTel.: +49 (0)89 46148622, Fax: +49 (0)89 46148625Pressesprecher: Prof. Dr. med. Hans-Christoph Diener, Essenpresse@dgn.orgPräsident: Prof. Dr. med. Gereon R. FinkStellvertretende Präsidentin: Prof. Dr. med. Christine KleinPast-Präsident: Prof. Dr. med. Ralf GoldGeschäftsführer: Dr. rer. nat. Thomas ThiekötterGeschäftsstelle: Reinhardtstr. 27 C, 10117 Berlin, Tel.: +49 (0)30531437930, info@dgn.orgOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Neurologie, übermittelt durch news aktuell