Intercontinental Hotels: Was Sie wissen sollten?

Der Kurs der Aktie Intercontinental Hotels steht am 25.07.2018, 12:13 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 4761 GBP. Der Titel wird der Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugerechnet.Unsere Analysten haben Intercontinental Hotels nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,94 ist die Aktie von Intercontinental Hotels auf Basis der heutigen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (104,72) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Weiterlesen...