Intercontinental Exchange Aktie: NYSE Betreiber verkauft deshalb seine $1.2B Beteiligung an Coinbase!

Der Betreiber der New York Stock Exchange (NYSE), Intercontinental Exchange Inc (NYSE:ICE), hat seine 1,4%ige Beteiligung an der Kryptowährungsbörse Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) verkauft.

Was geschah

Laut ICEs Chief Financial Officer Scott Hill erbrachte der Verkaufserlös über 1,2 Milliarden US-Dollar, was 900 Millionen US-Dollar nach Steuern entsprach.

„Unter der Annahme, dass diese Erlöse zum Ende des ersten Quartals zum Schuldenabbau verwendet wurden, wäre unser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



