Intercept-Aktie: Hebt Jahresumsatzprognose!

Überblick. (NASDAQ:ICPT) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 92,8 Mio. USD, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensschätzung von 83,02 Mio. USD. Der Nettoumsatz von Ocaliva setzte sich aus einem Nettoumsatz in den USA in Höhe von 66,6 Mio. USD und einem Nettoumsatz außerhalb der USA in Höhe von 26,2 Mio. USD zusammen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!