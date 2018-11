Interaktiver Unfallatlas um Brandenburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland erweitert/Kartenanwendung mit regional tief gegliederten, georeferenzierten Daten zeigt einzelne Unfallstellen auf einen Blick

Wiesbaden (ots) - Wo passieren in meiner Stadt die meistenVerkehrsunfälle? Wo gab es Unfälle mit Verkehrstoten? Wo sindFahrradfahrerinnen und -fahrer besonders häufig verunglückt? DieseFragen beantwortet seit September 2018 der interaktive Unfallatlasder Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Er bietet einenregional tief gegliederten Überblick über Unfälle mit Personenschadennach Straßenabschnitten sowie nach einzelnen Unfallstellen. Jetztliegt die erste Aktualisierung vor: Erstmals sind auch Daten ausBrandenburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enthalten. Sie ergänzendie bereits berücksichtigten Daten für Baden-Württemberg, Bayern,Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt undSchleswig-Holstein.Der Unfallatlas umfasst Angaben aus der Statistik derStraßenverkehrsunfälle für die Jahre 2016 und 2017, die auf Meldungender Polizeidienststellen basieren. In mehreren Bundesländern nimmtdie Polizei die Geokoordinaten der Unfälle bei der Unfallaufnahmenicht beziehungsweise noch nicht vollständig auf. Sobald dieGeokoordinaten der Unfallstellen in weiteren Bundesländern vorliegen,wird der Atlas erweitert.Als weiteres Angebot zum Beispiel für Lokalpolitik, kommunaleVerkehrsplanung oder Datenjournalismus können die zugrunde liegendenDaten sowie ausgewählte weitere Zusatzinformationen alsOpenData-Download (zum Beispiel in csv) heruntergeladen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell