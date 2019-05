Sankt Augustin (ots) - Ab sofort können Verbraucher, Medien undalle Menschen, die sich für Mineralwasser interessieren, dasNaturprodukt "interaktiv" und online erleben: Die neueMultimedia-Reportage unter reportage.mineralwasser.com zeigt aufspannende und informative Art und Weise, wie Mineralwasser entsteht,was seine besonderen Eigenschaften sind und warum es ein wertvollesund schützenswertes Lebensmittel ist. Ob mit Zischlauten, wenn dieVerschlüsse an den Flaschen geöffnet werden, dem Plätschern von Regenoder vielfältigen Animationen und Kurzfilmen zu Hintergrundwissenrund um natürliches Mineralwasser - die Nutzer werden zum Betrachten,Hören, Staunen und Mitmachen eingeladen.Wissen spannend vermitteln - das ist die Idee hinter der neuenmultimedialen Online-Reportage "Natürliches Mineralwasser" unterhttps://reportage.mineralwasser.com. Animierte Grafiken, prägnanteVideos und interaktive Schaltflächen vermitteln anschaulich undinformativ viel Wissenswertes über den beliebten Durstlöscher. Ininsgesamt sieben individuell gestalteten Kapiteln erfahren dieNutzer, was das Besondere an natürlichem Mineralwasser ist - seineEntstehung, seine Inhaltsstoffe, seine strengen Kontrollen -, und wasdas Naturprodukt von anderen Wasserarten unterscheidet. Trinktipps,Rezeptideen und ein humorvoller Test zu verschiedenen "Trinktypen"runden das Informationsangebot ab.https://reportage.mineralwasser.comwww.mineralwasser.comPressekontakt:IDM - Informationszentrale Deutsches Mineralwasserc/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co KGAnja GründerE-Mail: idm@mineralwasser.comTel.: 01805 478888Fax: 01805 478877Original-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell