Wiesbaden (ots) - Mit der Anwendung"Migration.Integration.Regionen" veröffentlicht das StatistischeBundesamt (Destatis) ein interaktives Kartenangebot, das einenÜberblick über die regionale Verteilung von Ausländerinnen undAusländern sowie Schutzsuchenden in Deutschland auf Kreisebenebietet. Die Anwendung entstand in enger Zusammenarbeit mit derBundesagentur für Arbeit (BA) und dem Bundesamt für Migration undFlüchtlinge (BAMF).Durch die Kooperation konnten migrations- undintegrationsrelevante Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführtwerden. Die ausgewählten Informationen stehen in der interaktivenKarte nun erstmals in Kombination zur Verfügung und erleichterndadurch vor allem regionale Analysen und Vergleiche. In der Anwendungwerden Daten zu den Themen Ausländeranteil, ausländische Bevölkerung,Schutzsuchende sowie Ausländerinnen und Ausländern am Arbeitsmarktvisualisiert. Zu jedem Themenblock können verschiedene Indikatorenabgerufen werden.- Ausländeranteil nach der Bevölkerungsfortschreibung: Vor allemBallungsräume wie das Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet sowiedie Großräume Stuttgart und München sind durch einen hohenAnteil an Ausländerinnen und Ausländern gekennzeichnet.Deutschlandweit am höchsten fiel der Ausländeranteil 2015 imLandkreis Offenbach am Main, Stadt aus: Hier hatte rund einDrittel der Bevölkerung ausschließlich einen ausländischen Pass.- Ausländische Bevölkerung nach dem Ausländerzentralregister:Viele Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland stammen ausEU-Staaten. In einigen Grenzregionen machten sie 2016 mehr als70 % der ausländischen Bevölkerung aus - beispielsweise in denLandkreisen Grafschaft Bentheim und Kleve: Hier leben besondersviele Personen aus den benachbarten Niederlanden.Da in den ostdeutschen Flächenländern der Ausländeranteil generellin vielen Kreisen vergleichsweise niedrig ist, sind dortSchutzsuchende aus Staaten wie Syrien, die im Zuge derFlüchtlingskrise auf die einzelnen Kreise verteilt wurden,verhältnismäßig stärker vertreten als in anderen Regionen. Bezogenauf die gesamte ausländische Bevölkerung fällt der Anteil derSyrerinnen und Syrer in vielen Kreisen in den neuen Ländern besondershoch aus - am höchsten in den Landkreisen Stendal (Sachsen-Anhalt)und Gera, Stadt (Thüringen; jeweils 29 %).- Schutzsuchende nach dem Ausländerzentralregister: Oftmals istder Anteil der Schutzsuchenden an der ausländischen Bevölkerungin den Kreisen besonders hoch, in denen generell eher wenigeAusländerinnen und Ausländer leben. Die vier LandkreiseElbe-Elster und Oder-Spree in Brandenburg sowie Mansfeld-Südharzund Stendal in Sachsen-Anhalt verzeichneten 2016 mit jeweilsüber 50 % deutschlandweit die höchsten Anteile.- Ausländerinnen und Ausländer am Arbeitsmarkt nach der Statistikder Bundesagentur für Arbeit: Die Beschäftigungsquote vonAusländerinnen und Ausländern fällt in vielen Kreisen inSüddeutschland höher aus als im Rest der Bundesrepublik. Amhöchsten lag sie im Juni 2016 im Landkreis Dingolfing-Landau (71%). Die hohen Anteile im Süden sind unter anderem daraufzurückzuführen, dass die Beschäftigungsquote dort generellrelativ hoch ist. Außerdem leben in Süddeutschland anteilig mehrAusländerinnen und Ausländer, die sich schon seit vielen Jahrenin Deutschland aufhalten und dementsprechend gut in denArbeitsmarkt integriert sind.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.