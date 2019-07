Interaktive Greenpeace-Karte: Schlechte Radwege in Deutschland gefährden Fahrradfahrer / Vorschläge zur StVO-Reform von Verkehrsminister Scheuer greifen zu kurz

Hamburg (ots) - Fehlende oder mangelhafte Fahrradwege sind dasgrößte Problem für viele Radfahrende. Dies zeigt die Auswertung einervon Greenpeace erstellten interaktiven Karte, auf der Radfahrerinnenund Radfahrer seit April knapp 10.000 Gefahrenstellen in Deutschlandmarkiert haben. Gut die Hälfte (51 Prozent) der Einträge kritisiertfehlende oder mangelhafte Radwege. Am zweithäufigsten (22 Prozent)wurden gefährliche Kreuzungen gemeldet. Auf Rad- oder Gehwegenparkende Autos wurden unter den fünf möglichen Problemkategorien amdritthäufigsten genannt. Die Zahl verunglückter Radfahrender istzuletzt drastisch gestiegen: Im Jahr 2018 kamen 445 Radfahrerinnenund Radfahrer ums Leben - 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit istdas Fahrrad das einzige Verkehrsmittel, mit dem 2018 mehr Menschentödlich verunglückten als 2010. "Wenn das umweltfreundlichsteVerkehrsmittel gleichzeitig das gefährlichste ist, dann läuft in derVerkehrspolitik etwas grundfalsch", sagt Marion Tiemann,Greenpeace-Verkehrsexpertin: "Das Fahrrad kann sein enormes Potenzialfür die Mobilität in Städten nur entfalten, wenn sich Menschen aufdem Rad sicher fühlen können. Verkehrsminister Scheuer muss Städtenden rechtlichen und finanziellen Freiraum geben, um schnellgeschützte Radwege zu bauen." Die Greenpeace-Karte zu dengefährlichsten Radwegen online: https://radwege.greenpeace.de.Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat kürzlich Vorschläge füreine fahrradfreundliche Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung(StVO) gemacht. Demnach sollen etwa die Bußgelder für das Parken aufRadwegen deutlich auf bis zu 100 Euro steigen. Falschparkende Autoszwingen Radfahrende oft zu gefährlichen Ausweichmanövern. WeitereVorschläge wie ein Sicherheitsabstand von überholenden Autos zuRadfahrenden dürften durch fehlende Kontrolle jedoch kaum zuVeränderung auf der Straße führen. Andere, wie ein niedrigeres Tempofür rechts abbiegende Lkw sind zu zaghaft, um Radfahrer zu schützen."Höhere Strafen für Falschparker sind gut, reichen aber nicht, um ausAndreas Scheuer einen Fahrradminister zu machen", so Tiemann:"Scheuer muss den Mut für das Offensichtliche finden: Der begrenzteStraßenraum muss vom Auto weg und hin zu Fußgängern und Radfahrernneu verteilt werden. Das geht nur mit einer echten Verkehrswende,statt mit dem Bluff eines helmtragenden Autoministers."Bedeutung des Fahrrads in Städten legt deutlich zuVor allem in Städten fahren Menschen immer häufiger mit dem Rad.Zwischen 2002 und 2017 ist der Anteil der mit dem Fahrradzurückgelegten Wege von neun auf 15 Prozent gestiegen, zeigen im Maiveröffentlichte Zahlen der vom Verkehrsministerium beauftragtenStudie "Mobilität in Deutschland" (https://bit.ly/2XJyPLJ).Pressekontakt:Rückfragen bitte an Marion Tiemann, Tel. 0151-27067374, oderPressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-8706647. Internet:www.greenpeace.de/kampagnen/verkehrswende.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell