Interactive Brokers: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Interactive Brokers":

Für die Aktie Interactive Brokers aus dem Segment "Investment Banking & Brokerage" wird an der heimatlichen Börse Investors Ex am 26.12.2018, 10:35 Uhr, ein Kurs von 52,93 USD geführt.

Unsere Analysten haben Interactive Brokers nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Interactive Brokers damit 24,44 Prozent unter dem Durchschnitt (11,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Institutional Financial Svcs" beträgt 12,42 Prozent. Interactive Brokers liegt aktuell 25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Interactive Brokers auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Interactive Brokers in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Interactive Brokers hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Interactive Brokers-Aktie ein "Sell"-Rating.