Inter-Rock Minerals: Wer hätte das gedacht?

Inter-Rock Minerals weist zum 31.07.2018 einen Kurs von 0,32 CAD an der BörseVenture auf. Das Unternehmen wird unter "Landwirtschaftliche Produkte" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Inter-Rock Minerals einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Inter-Rock Minerals jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Inter-Rock Minerals führt bei einem Niveau von 61,54 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Inter-Rock Minerals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 50 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 3,09 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +46,91 Prozent im Branchenvergleich für Inter-Rock Minerals bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,11 Prozent im letzten Jahr. Inter-Rock Minerals lag 46,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Inter-Rock Minerals zahlt die Börse 4,2 Euro. Dies sind 99 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metals & Mining" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 394,85. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.