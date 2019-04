Inter Parfums: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Inter Parfums, die im Segment "Persönliche Produkte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.04.2019, 17:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 74,69 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Inter Parfums mit einem Wert von 40,2 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Persönliche Produkte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,57 , womit sich ein Abstand von 16 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Inter Parfums erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 61,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 14,47 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +46,9 Prozent im Branchenvergleich für Inter Parfums bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,58 Prozent im letzten Jahr. Inter Parfums lag 54,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Inter Parfums investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.