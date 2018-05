Inter Lubric China vom 07.-09. November 2018 in Shanghai

Shanghai (ots/PRNewswire) - Mit dem erfolgreichen Abschluss inPeking 2017 läutet Inter Lubric China sein 19-jähriges Bestehen ein.Die 19. China International Lubricants and Technology Exhibition(Inter Lubric China), internationale Ausstellung für Schmierstoffeund Technologie, findet vom 07. bis 09. November 2018 im Shanghai NewInternational Expo Center (SNIEC) in Shanghai statt.Gefördert durch SINOPEC Lubricant Company, PetroChina LubricantCompany und CCPIT Shanghai und veranstaltet von Shanghai Intex, fanddie Inter Lubric China in den letzten 18 Jahren jährlich in Peking,Guangzhou, Shanghai statt und zog über 25.000 Aussteller an -darunter SINOPEC, PetroChina, CNOOC, ExxonMobil Chemical, Shell,Fuchs, Caltex, GS Oil, INEOS, G-Energy, BASF, Chemtura, Dow,Lubrizol, HUNTSMAN, Croda, Henkel, LUKOIL, ENI,SK, Afton, Valvoline,Total, WD-40, ENEOS, AMALIE, Emery, Petromin, Sephan Oil, SASOL,MicRos, LOPAL, HANDI, NACO, Jama, LiuGong usw. Mehr als 200.000Fachbesucher - Hersteller, Händler, Vertriebspartner undEndverbraucher - haben die Messe besucht. Die Inter Lubric China giltals die bedeutendste, groß angelegte, internationale undprofessionelle Markenausstellung in der Schmierstoffindustrie.Zu den Exponaten gehören Schmierstoffprodukte und chemischeWartungsprodukte für die Automobilindustrie, Industrieschmieröle und-fette, Metallbearbeitungsschmierstoffe und -flüssigkeiten,Rostschutzmittel, Schmierstoffadditive und Grundöle,Schmierstoffsysteme und -maschinen sowie Verpackungs-, Beschickungs-und Mischanlagen für die Schmierstoffproduktion. Darüber hinausbietet die Ausstellung Wissenswertes über Tests, Qualitätskontrolle,Recycling, Bewertungstechnologie und -ausrüstung fürSchmierstoffprodukte, Personal in der Schmierstoffindustrie,Beratung, Medien usw.Die Inter Lubric China bietet zudem hochwertige Rahmenprogramme zuBranchentrends, Technologie und Marketing. In den vergangenen 18Jahren fanden mehr als 120 Seminare und Konferenzen statt. 2018bietet die Inter Lubric China vermehrt Premiumveranstaltungen:1. 2018 China International Lubricants, Base Oils & AdditivesConference (Internationale Konferenz für Schmierstoffe, Basisöle undAdditive)2. 2018 Domestic Lubricant Dealer and Distributor Program(Inländisches Schmierstoffhändler- und Vertriebspartner-Programm)3. International Lubricant Training Courses (InternationaleSchmierstoff-Schulungen)4. China Metalworking Technology Development Forum (Forum zurEntwicklung in der Metallbearbeitungstechnologie)5. International Metalworking Fluids Training Course(Internationaler Kurs für Metallbearbeitungsflüssigkeiten)Pressekontakt:ieren Sie uns:Frau Apple GuTEL.: +86 21 62951395FAX: +86 21 62780038E-MAIL: guyuan@shanghai-intex.comWebsite: www.interlubric.comOriginal-Content von: Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell