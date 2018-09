InterTabac 2018 / Große Sorgen wegen des anstehenden Systems der Rückverfolgbarkeit / Bundesverband der Zigarrenindustrie betont die Sonderstellung von Zigarren und Zigarillos

Bonn (ots) - Auch auf der diesjährigen InterTabac in Dortmund -der weltgrößten Tabakmesse - zeigen die Aussteller auf ihren Ständendie ganze Vielfalt an Zigarren und Zigarillos. Es wird denfachkundigen Besuchern ersichtlich, dass es sich hierbei um eineinzigartiges Kulturgut und einen Genussartikel handelt.Im Rahmen der Pressekonferenz stellt Bodo Mehrlein -Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie - klar,dass Zigarren und Zigarillos eine Sonderstellung in derTabakregulierung einnehmen, da es sich hierbei um ein Tabakprodukthandelt, welches meist nur von Erwachsenen in gehobenem Alter undauch nur gelegentlich geraucht wird. Aus diesem Grunde werdenZigarren und Zigarillos in einigen Fällen von strengerenRegulierungsmaßnahmen ausgenommen.Auf vollkommenes Unverständnis und große Sorgen stoßen in derZigarrenbranche allerdings die anstehenden Maßnahmen zu Errichtungeines Systems der Rückverfolgbarkeit, auch "Track & Trace" genannt,welches für Zigaretten und Feinschnitt im Mai 2019 und für Zigarrenund Zigarillos erst im Mai 2024 umgesetzt werden muss. Dieses System,welches den Tabakschmuggel bekämpfen soll, stellt für Zigarren undZigarillos eine absolut unverhältnismäßige Maßnahme dar, da es beidiesen Produkten keinen Tabakschmuggel gibt, die Umsetzung abergravierende wirtschaftliche Auswirkung auf die mittelständischeZigarrenindustrie haben wird, so dass in letzter Konsequenz solcheMaßnahmen nur zu einer weiteren Konzentration auf dem Tabakmarkt zuLasten der kleinen und mittelständischen Familienunternehmen führenwird.Der Bundesverband der Zigarrenindustrie mahnt an, dass bei deneuropäischen Durchführungsrechtsakten die EU-Kommission gegen dasPrinzip einer Harmonisierung des Binnenmarktes verstoßen und weitereHandelshemmnisse besonders für mittelständische Unternehmen aufgebauthat. Anstatt einheitliche Standards, eine einzige Ausgabestelle fürdie zu verwendenden Codes und ein harmonisiertes Sicherheitsmerkmalfestzulegen, können diese Kriterien von den Mitgliedsstaaten selberfestgelegt werden. Somit entsteht ein europäischer Flickenteppich anRegulierungsmaßnahmen, der dazu führt, dass besonders dieexportorientierte deutsche Zigarrenindustrie in ihremwirtschaftlichen Handeln behindert wird.Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständischstrukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos.Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.deKontakt:Bodo Mehrlein (GF)Gotenstr. 27, 53175 BonnTelefon: +49 228 364026E-Mail: mehrlein@zigarren-verband.deOriginal-Content von: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell