Darmstadt (ots) -InterSystems, ein global führender Anbieter von IT-Plattformen fürAnwendungen im Gesundheitswesen, in der Geschäftswelt und in deröffentlichen Verwaltung, wurde auch in diesem Jahr wieder im GartnerMagic Quadrant für Operational Database Management Systems platziert.Von den 14 Anbietern, die in diesem Jahr berücksichtigt wurden,ist InterSystems eines von drei Unternehmen, die als "Challenger"ausgezeichnet wurden. Grundlage für die Bewertung sind dieVollständigkeit der Vision ("Completeness of Vision") und dieFähigkeit zu deren Realisierung ("Ability to Execute"). DasUnternehmen ist seit der Einführung des jährlichen Berichts im Jahr2013 in jeder Ausgabe vertreten gewesen und konnte seine Position inBezug auf die Vollständigkeit der Vision im Vergleich zum Vorjahrverbessern.Die Ende 2017 neu am Markt eingeführte InterSystems IRIS DataPlatform, eine Datenplattform, die Datenanalysen mitTransaktionsverarbeitung vereint und native Unterstützung fürsämtliche Datentypen bietet, kann sowohl heterogene als auch FastData verarbeiten und analysieren und lässt sich schnell skalieren.Dadurch werden Entwicklungsprozesse beschleunigt, um dieDatenanforderungen digitaler Unternehmen zu erfüllen. Sie baut aufder bewährten Lösung Caché auf, einer führenden Datenplattform, dievon sechs der zehn größten Investmentgesellschaften der Welt sowiediversen innovativen Organisationen aus dem Gesundheitswesen, demHandel und vielen weiteren Branchen eingesetzt wird. Gartnerkommentierte den Magic Quadrant wie folgt: "Führende Unternehmen imBereich Daten und Datenanalysen, die OPDBMS-Optionen bewerten, müssenaktuelle und künftige Anforderungen in einem immer härter umkämpftenMarkt in Einklang bringen.""Wir glauben, dass unsere Platzierungen im Gartner Magic Quadrantschon immer die minimalen Ausfallzeiten unserer Plattformwidergespiegelt haben, und es freut uns zu sehen, dass sich das auchnicht geändert hat, nachdem wir unser Angebot durch die Einführungvon InterSystems IRIS erweitert haben. Wir bieten auch weiterhinflexible und hochgradig funktionale Lösungen, die durch zuverlässigenund jederzeit verfügbaren Support unterstützt werden", so Carlos KuhlNogueira, General Manager für die InterSystems IRIS Data Platform."Für uns belegt die Positionierung im diesjährigen Gartner MagicQuadrant für Operational Database Management Systems den Einflussunserer Datenplattformen überall auf der Welt, da sie die treibendenKräfte hinter den geschäftskritischen und hochverfügbaren Anwendungensind, auf die unsere Partner und deren Kunden angewiesen sind." EinFreiexemplar des Magic Quadrant 2018 für Operational DatabaseManagement Systems steht hier zu Ihrer Verfügung. Für mehrInformationen zu InterSystems IRIS: www.InterSystems.de/IRIS.InterSystems wurde außerdem auf der Review-Plattform Gartner PeerInsights für sein Angebot im Marktumfeld von Operational DatabaseManagement (ODBMS) Software gelistet und erhielt am 23. Oktober 2018eine Gesamtbewertung von 4,7 von 5,0 Punkten (basierend auf 74Bewertungen)."Wir nutzen die Caché-Datenbank seit Jahren als Backend für unserePlattform zur Vermittlung von Markenbotschaften. Die Performance undStabilität der Datenbank sind wirklich außergewöhnlich", so einReviewer auf der Gartner Peer Insights-Plattform, der ChiefTechnology Officer eines 50 Millionen Dollar schweren Unternehmensist. "Die Datenbank ist absolut zuverlässig und lässt sich exakt aufIhre Anforderungen abstimmen, wodurch eine einwandfreie Performanceund Stabilität sichergestellt wird."Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationendargestellten Anbieter, Produkte oder Serviceleistungen und empfiehltTechnologieanwendern nicht, sich auf die Anbieter mit den höchstenBewertungen oder sonstigen Auszeichnungen zu beschränken. DieForschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen derForschungsabteilung von Gartner wieder und sollten nicht alsTatsachenfeststellungen verstanden werden. Gartner schließt jeglicheausdrückliche oder stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Studiesowie jegliche Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einenbestimmten Zweck aus.Gartner Peer Insights-Reviews enthalten die Meinungen einzelnerEndanwender auf Basis ihrer eigenen Erfahrung und geben nicht dieAnsichten von Gartner oder seinen Partnern wieder.Über InterSystemsInterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigstenIT-Anwendungen der Welt. Über InterSystemsInterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigstenIT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in deröffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, wo viel aufdem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM.Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mit Niederlassungenrund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts (USA).Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von MillionenMenschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.InterSystems.com/de/.