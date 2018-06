InterSystems IRIS Data Platform[TM]: Deutsche Messepremiere auf der CEBIT 2018

Darmstadt (ots) - Auf der CEBIT in Hannover stellte InterSystemsvom 11. bis zum 15. Juni 2018 die InterSystems IRIS Data Platform[TM]einem breiten, internationalen Fachpublikum vor. Besucher desMessestands erhielten unmittelbare Einblicke in die vielfältigenAnwendungsgebiete sowie die technologischen Merkmale derDatenplattform und konnten darüber hinaus alle übrigen Produkte vonInterSystems kennenlernen. Die Eigenveranstaltung "InterSystems IRIS@ CEBIT", die am 13. Juni 2018 ergänzend zum regulären Messeauftrittstattfand, schärfte durch Expertenvorträge den Fokus auf dieHerausforderungen datengetriebener Geschäftsmodelle und zeigte dieHandlungsspielräume auf, die Unternehmen durch den Einsatz derInterSystems IRIS Data Platform gewinnen."Mit Blick auf Big Data und die Digitalisierung fordern Analysten,dass Unternehmen und Systeme bereit für die Zukunft sein müssen.InterSystems IRIS umfasst genau die Technologien, welche dieAnalysten als Kernfaktoren dafür erkannt haben", erläuterte HeleneLengler, Regional Managing Director DACH & Benelux bei Intersystems"Digital Devices und Sensorik erlauben Dinge, die wir uns noch voreinigen Jahren nicht vorstellen konnten. Mit InterSystems IRISunterstützen wir diese Entwicklung und ermöglichen unseren Partnern,den nächsten Schritt zu machen."Die Partner LIB-IT DMS, ITvisors und infoteam Software, die aufdem Stand von InterSystems an eigenen Demo-Points ihre Lösungenpräsentierten, zeigten sich mit dem Auftritt auf der CEBIT sehrzufrieden. "Wir arbeiten seit etwa zwei Jahren intensiv mitInterSystems zusammen und die CEBIT ist eine ideale Gelegenheit,diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Die Resonanz der Besucherist ausgesprochen positiv", sagte Bonne Beenen, Sales Manager vonITvisors, einem niederländischen IT-Dienstleister für digitaleTransformation und Prozessoptimierung. "Wir haben eine starkePartnerschaft mit InterSystems, von der unsere Kunden immensprofitieren. Die wollen wir natürlich in die Welt tragen", bestätigteCharalampos Theocharidis, Leiter der Niederlassung Dortmund derinfoteam Software AG. Beide Partner testen bereits den Einsatz vonInterSystems IRIS für ihre Lösungen und sind von der einfachenImplementierung der Plattform beeindruckt.Nachhaltig unterstrichen wurde diese Einschätzung durch denPartner LIB-IT DMS, der bereits mit positiven Erfahrungen aus derPraxis aufwarten konnte: Das Softwareunternehmen berichtete auf derCEBIT ausführlich über die Migration seinesEnterprise-Information-Management-Systems FILERO® von InterSystemsCaché® auf InterSystems IRIS. "Innerhalb von einer Stunde konnten wirFILERO auf InterSystems IRIS aufsetzen und mussten dafür nicht eineZeile Code ändern", erklärte Dagmar Causley, Geschäftsführerin derLIB-IT DMS GmbH. Damit gelang dem Team von LIB-IT DMS völligproblemlos die weltweit erste voll funktionsfähige Implementierungder InterSystems IRIS Data Platform."Für uns hat sich der Auftritt auf der CEBIT 2018 vollkommengelohnt. Nicht nur unsere Partner haben ein positives Fazit gezogen,sondern auch wir haben sowohl am eigenen Messestand als auch imRecruiting-Bereich der Messe viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen",erklärte Enzo Hanke, InterSystems Marketing Direktor CEE.Über InterSystemsInterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigstenIT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in deröffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, wo viel aufdem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM.Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mit Niederlassungenrund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts (USA).Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von MillionenMenschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhaltenSie unter InterSystems.dePressekontakt:Enzo Hankeenzo.hanke@intersystems.com+49 6151 1747-0Original-Content von: InterSystems GmbH, übermittelt durch news aktuell