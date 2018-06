Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) -InterGlobe Technologies (https://www.interglobetechnologies.com/)(IGT), einer der weltweit führenden Anbieter integrierter IT-BPM- unddigitaler Dienstleistungen und Lösungen für die globale Reise- undGastgewerbebranche, wurde im NelsonHall NEAT-Bericht 2018 als"Leader" für CX-Dienste in der Kategorie Reise, Transport undGastgewerbe ausgezeichnet. "Leader" ist der höchste Quadrant desBerichts.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680654/InterGlobe_Technologies_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/700511/NEAT_CXServices_Travel_Transport_Hospitality.jpg )Der NelsonHall NEAT-Bericht ernannte IGT zum Leader im allgemeinenMarktsegment, wie das NEAT-Diagramm unten zeigt. Dieses Marktsegmentreflektiert die umfangreiche Fähigkeit von IGT, den zukünftigenAnforderungen von Kunden gerecht zu werden sowie Kunden vonCX-Diensten(https://www.interglobetechnologies.com/services/social-media/) inder Reiseindustrie sofortige Vorteile zu verschaffen. DerNEAT-Bericht kennzeichnet IGT als einen "Leader" in den folgendenBereichen:- "Kostenoptimierung"- "CX-Verbesserung"- "Ertragssteigerung"Ivan Kotzev, leitender Forschungsanalyst für CX-Dienste beiNelsonHall, sagte: "IGTs urheberrechtlich geschützte Suitebereichsspezifischer Plattformen und Rahmenkonzepte fürAutomatisierung, Analytik und Omnikanal demonstriert tiefgreifendeFachkenntnisse im Bereich Kundenerfahrung für die Reise- undGastgewerbeindustrien. Die kontinuierlichen Investitionen desUnternehmens in Automatisierungstechnologie und neue digitale Kanäleeignen sich ideal, um den dynamischen Marktveränderungen gerecht zuwerden, die eine End-to-End-Kundenerfahrung von Reisenden in denVordergrund rücken."Vipul Doshi, CEO von IGT, kommentierte: "Die Auszeichnung durchNelsonHall als ein Leader für unsere BPM CX-Kapazitäten und ihreAuswirkung auf Umsatz, Kosten und Erfahrung - die Maßstäbe fürKundenservice - ist uns eine große Ehre. Die Branchenanerkennung istZeugnis unseres globalen Fokus auf Kundenorientierung sowie unsererFähigkeit, durch die Entwicklung digitaler New Age-Dienste undLösungen, wie RPA, AI und Analytik, konstant nur das Beste zuliefern, was durch unsere tiefgreifende Fachkenntnisse untermauertwird."IGT möchte bei der Umgestaltung der Reisebranche durch innovativeTechnologielösungen mit Fokus auf Digitalisierung, Omnikanal undRobotik für eine nahtlose und vernetzte Reiseerfahrung eine führendeRolle spielen. 2017 leitete IGT das innovativste Line-up mit einerSuite digitaler Dienstleistungen und Lösungen, einschließlichChatbots (https://www.interglobetechnologies.com/media/press-release/igt-launches-arc-exclusive-airline-reservation-chatbot-combining-ai-with-travel-expertise-for-end-to-end-flight-booking/), Sprachanalyse,Digital Contact Center-Lösungen und mTAF (mobileTestautomatisierung). Mit den Digital Contact Center-Lösungen von IGTkönnen Reisekunden leichter eine nahtlose Reiseerfahrung umsetzen,indem Analytik, Plattformen und Prozesse über BPM und den digitalenBereich hinweg vereint (https://www.interglobetechnologies.com/services/travel-analytics-services/) werden.Die Präsenz von IGT, die durch die Eröffnung von Global DeliveryCenters in Lateinamerika und Europa gewachsen ist, verweist aufSkalierbarkeit und einen stetig zunehmenden weltweiten Kundenstamm,was transformative CX-Lösungen für die Reiseindustrie schafft.Informationen zu InterGlobe TechnologiesInterGlobe Technologies (IGT) ist ein weltweiter Anbieter von IT-,BPM- und digitalen Dienstleistungen und Lösungen für dieReisebranche. IGT setzt auf Innovation und Business Excellence überdas gesamte Spektrum des Reisebereichs und Gastgewerbes hinweg. DasUnternehmen bietet integrierte IT-BPM, RPA, Entwicklung und Wartungvon Anwendungen, digitale Contact Center,Back-Office-Dienstleistungen und Lösungskonzepte für die weltweiteReisebranche. IGT gehört zu InterGlobe Enterprises Limited undbeschäftigt weltweit über 10.000 Reiseexperten auf fünf Kontinenten.Informationen zu NelsonHallNelsonHall ist der führende globale Analyst, der Organisationenhilft, die "Kunst des Machbaren" für IT- undUnternehmensdienstleistungen zu verstehen. Mit Analysten in den USA,Großbritannien und Kontinentaleuropa stellt NelsonHallBuy-Side-Organisationen detaillierte, entscheidende Informationen zuMärkten und Anbietern (einschließlich NEAT-Bewertungen) bereit, durchdie sie schnelle und bestens informierte Sourcing-Entscheidungentreffen können. Anbietern bietet NelsonHall tiefgreifendes Wissen zuMarktdynamiken und Nutzeranforderungen, sodass sie ihreMarkteinführungsstrategien verfeinern können. Die Forschung vonNelsonHall basiert auf strikter Originalforschung und genießtweitreichende Anerkennung für Qualität, Tiefe und Einblicke seinerAnalysen.Pressekontakt:Renee KishoreE-Mail: renee.kishore@interglobetechnologies.comOriginal-Content von: InterGlobe Technologies, übermittelt durch news aktuell