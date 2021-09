InterCure-Aktie: Israelisches Cannabis-Unternehmen nimmt Handel auf!

Eines der größten Cannabisunternehmen Israels, InterCure Ltd. (NASDAQ:INCR) nahm am Mittwoch den Handel am NASDAQ Global Market auf.

InterCure ist ein vertikal integrierter Betreiber von medizinischem Cannabis mit Schwerpunkt auf GMP-zertifizierten Markenprodukten in pharmazeutischer Qualität und Markenproduktangeboten mit 100 %iger Einzelhandelsdurchdringung. Derzeit unterhält InterCure Partnerschaften mit führenden Cannabismarken und -lieferanten wie Tilray (NASDAQ:TLRY), Organigram (NASDAQ:OGI), Cookies und Charlotte’s Web (OTC:CWBHF).

Ehud Barak, ehemaliger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung