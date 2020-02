Intensivpflege: Wahlrecht gerettet? / bpa-Präsident Meurer begrüßt Verbesserungen beim Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz

Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Kabinettsbeschlusses des Intensivpflege-und Rehabilitationsstärkungsgesetzes (IPReG) sagt Bernd Meurer, Präsident desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa): "Wir begrüßen,dass die Bundesregierung auf die Kritik von vielen Seiten - auch von uns -reagiert hat und die Wahlfreiheit der Versicherten im Kern wiederhergestelltworden ist."Dennoch bleibe das Wahlrecht des Versicherten davon abhängig, ob eine Versorgungam gewünschten Ort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden könne. Wiedas bei den wenigen spezialisierten Fachkräften und den bereits vorhandenenVersorgungslücken zweifelsfrei für die Versorgung festgestellt werden solle,bleibe ein Rätsel. Meurer weist darauf hin, dass letztlich unklar bleibe, obneben beatmeten Patienten auch die Bewohner der sogenannten Reha Phase Fdauerhaft entlastet werden.Befürwortet wird seitens des bpa ausdrücklich die mit dem Gesetz einhergehendeVerpflichtung der Krankenhäuser und Ärzte, zunächst die Reha-Potentiale zunutzen, bevor die Langzeitbeatmung verordnet wird. Ebenso wird das Ziel derFacharzteinbindung begrüßt.Kritik übt der bpa weiter an der unnötigen Einführung des eigenständigenLeistungsbereiches mit erheblichen zusätzlichen administrativen Anforderungen.Beispiele sind eine weitere Zulassung mit eigenständigen Verträgen, neuenRahmenverträgen, umzusetzenden Regelungen des GBA, gesondertenVergütungsverhandlungen und eine weitere Schiedsstelle.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder-und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitgliederdes bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerischeInfrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4518876OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell