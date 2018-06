Nürnberg (ots) - Auf einer Intensivstation werden Patienten beieiner schweren Erkrankung, nach einem schweren Unfall oder nach einergroßen Operation besonders umfangreich gepflegt und versorgt. Miteinem "Tag der Intensivmedizin" wollen der "Berufsverband DeutscherAnästhesisten" (BDA) und die "Deutsche Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) auf die besonderenLeistungen von Intensivstationen in Deutschland, von Schwestern,Pflegern und Ärzten, aufmerksam machen. Am Samstag, 9. Juni 2018,werden mehr als 30 Krankenhäuser bundesweit mit Ständen - zumBeispiel in Fußgängerzonen und Klinikfoyers - über die hilfreiche undspannende Arbeit der Intensivmedizin informieren.Die Liste der vertretenen Städte reicht von Kiel und Greifswald imNorden bis Stuttgart und Konstanz im Süden, ebenso wie von Aachen imWesten bis Jena und Magdeburg im Osten. Im direkten Gespräch mitPflegekräften und Medizinern können Hemmungen abgebaut sowiepersönliche Erlebnisse und Fragen besprochen werden. An ihrenInfoständen geben die Kliniken außerdem einen interessanten Einblickin Konzepte, Abläufe und Techniken wie zum BeispielLagerungsmöglichkeiten, Narkose und Beatmung. Angesichts vonPersonalmangel im pflegerischen und ärztlichen Bereich sowie dieSchließung von Krankenhäusern und Intensivbetten sollen im Gesprächmit den Bürgern aber auch Probleme und Herausforderungen diskutiertwerden."In keinem anderen Bereich der Medizin kümmern sich so vieleMenschen so aufwendig, rund um die Uhr, um Patienten wie auf einerIntensivstation", sagt Professor Dr. Gernot Marx, Sprecher desArbeitskreises Intensivmedizin der DGAI. Viele Menschen wüsstennicht, dass "Intensivstation" dabei in den allermeisten Fällen die"Wiederherstellung der Gesundheit und nicht Sterben" bedeutet! Eingroßer Verdienst aller Beteiligten!In den deutschen Krankenhäusern werden mehr als 27.000Intensivbetten vorgehalten. Mehr als zwei Millionen Menschen - vomNeugeborenen bis zum Hochbetagten - werden hier pro Jahr rund um dieUhr behandelt, in vielen Fällen von Anästhesisten undIntensivmedizinern.HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: ES BESTEHEN VIELFACHE MÖGLICHKEITENZU INTERVIEWS, FOTOS UND FILMAUFNAHMEN!Pressekontakt:"Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA) und "DeutscheGesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI)Roritzerstraße 2790419 NürnbergDr. med. Christian HermannsTelefon: 0171 / 837 87 38Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell