Intensiv-Training mit Tiefenwirkung: Vibrationsrolle überzeugt Rückenexperten (FOTO)

Bremervörde (ots) -Aus vielen Fitness-Studios kennt man sie bereits: SpeziellePlattformen, die den kompletten Körper in Vibration versetzen, sobaldman sich auf sie stellt, setzt oder legt. Vibrationstraining hat eineVielzahl an positiven Effekten, darunter die Linderung vonRückenproblemen, effektives Training von Muskeln, Gelenken und tiefliegendem Bindegewebe oder die Stärkung des Beckenbodens. DieseTrainingsform ist nun auch mobil verfügbar: Eine spezielleVibrationsrolle kombiniert die Vorteile des Vibrationstrainings mitdem kompakten Format der beliebten Faszienrollen. Diesesrückenfreundliche Gesamtpaket konnte nun auch die medizinischenExperten der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. überzeugen.Als Faszien bezeichnet man das Netz aus weißem Bindegewebe, dasden ganzen Körper durchzieht, besonders entlang der Wirbelsäule undim Schulterbereich. Sie sorgen bei korrekter Funktion für einefehlerlose Stellung der Wirbelsäule und einen flexiblenBewegungsapparat.Verklebtes Bindegewebe effektiv lockernIst dieses Bindegewebe jedoch verhärtet, weil seine einzelnenFasern miteinander verklebt sind, hat das häufig schmerzhafteVerspannungen und andere Rückenleiden zur Folge. Beim Training mitder Faszienrolle werden die verklebten Fasern wieder voneinandergetrennt und die Faszien gelockert. Auch die Muskeln an denSchultern, entlang der Wirbelsäule und in Richtung des Gesäßes werdenwieder geschmeidig. Noch effektiver wird das Training, wenn dieEigenschaften der Faszienrolle mit der stimulierenden Wirkung desVibrationstrainings (auch biomechanische Muskelstimulation genannt)kombiniert werden.Vibrationstraining an fast jedem OrtBisher war Vibrationstraining nur an stationären Geräten möglich.Seit kurzem jedoch gibt es vom Hersteller vib.innovation einespezielle Faszienrolle mit eingebauter Vibrationsfunktion. Dieinoroll® ist durch ihr kompaktes Design nahezu überall einsetzbar -egal ob im Büro, zu Hause oder auf Reisen.Ihre durch einen Elektromotor ausgelösten Vibrationen fördern dieDurchblutung, stimulieren die tiefliegenden Muskeln entlang derWirbelsäule und stärken den Beckenboden. Durch neuromuskuläreStimulation werden Bewegung und Kraft gesteigert. Dadurch lassen sichbeim Sport und in der Rehabilitation sogar bessere Ergebnisseerzielen als mit herkömmlichen Trainingsmethoden. Darüber hinaus wirddas Knochenwachstum angeregt und das Koordinationsvermögengesteigert.Durch den Druck der Rolle auf verschiedene oberflächlicheMuskelpartien werden diese intensiv massiert, was Verspannungen löstund die Bewegungsfreiheit wiederherstellt. Ein separat erhältlicherFaszienaufsatz steigert durch große Massagenoppen auf seinerOberfläche die Stimulationswirkung, so dass auch starke Verspannungenund Verklebungen gelindert werden können.Das Gütesiegel der AGRAufgrund ihrer förderlichen Wirkung für die Rückengesundheit trägtdie inoroll® das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Damit zeichnet die AGR besonders rückengerechte Alltagsgegenständeaus. Um es zu erhalten, musste die Vibrationsrolle eine Vielzahl vonKriterien erfüllen. Eine solche Rolle muss unter anderem- eine wirksame Schwingung erzeugen,- eine formstabile, robuste, abriebfeste, wasserunlösliche undeinfach zu reinigende/desinfizierbare Außenhaut besitzen,- in unterschiedlichen Ausgangsstellungen (z.B. im Liegen, Sitzen,Knien und Stehen) für alle von außen erreichbaren Muskelgruppendes Bewegungssystems einsetzbar sein,- eine angemessene Nutzungs- und Ladezeit bei kabellosem Betriebbieten,- einfach und komfortabel zu handhaben sein,- ohne Partner verwendbar sein- und über eine ausführliche Handhabungs- und Übungsbeschreibungverfügen.Zusätzlich empfehlen die Experten der AGR, dass Vibrationsrollenin verschiedenen Bezügen angeboten werden, stufenlos fürunterschiedliche Frequenzbereiche einstellbar sind, inunterschiedlichen Amplitudenbereichen verfügbar sind und inunterschiedlichen Oberflächenhärtegraden angeboten werden. WeitereInformationen zur den Anforderungen gibt es unterwww.agr-ev.de/vibrationsrolle.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar. Vonunabhängigen medizinischen Gremien als besonders rückenfreundlicheingestufte Alltagsgegenstände können mit dem Gütesiegelausgezeichnet werden. Weiterführendes Informationsmaterial und einenÜberblick über aktuelle Broschüren und Bücher finden Sie online unterwww.agr-ev.de/patientenmedien.Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportalheruntergeladen werden.