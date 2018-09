Leipzig (ots) - Als Belege einer stabilen, belastbaren Entwicklunghat MDR-Intendantin Karola Wille die am Montag, 3. September, inBerlin vorgelegten Zahlen der Reichweitenstudie DAB+ sowie desDigitalisierungsberichtes 2018 der Landesmedienanstalten bezeichnet.DAB+ stehe für Vielfalt und publizistischen Wettbewerb. Deshalb seies erfreulich, dass gerade in den zurückliegenden Tagen vieleRadioveranstalter neue, exklusive Angebote in DAB+ gestartet oderangekündigt haben. Die Intendantin, die innerhalb der ARD dieLenkungsgruppe DAB+ führt, wünscht sich allerdings "noch mehrDynamik" im gemeinsamen Bemühen um die Einführung desDigitalradio-Standards DAB+. Dafür bedürfe es aber der Mithilfe vonPolitik und weiteren Marktpartnern. Wille: "Wir brauchen dringendeine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, die für Radiogeräte derZukunft unter dem Stichwort Interoperabilität digitaleEmpfangsmöglichkeiten vorschreibt, gleich, ob es sich um Autoradiosoder Küchenradios handelt". Die Entwicklung in den Nachbarländern,die teilweise schon die Abschaltung der analogen UKW-Technikvollzogen oder konkrete Planungen dafür haben, zeige, dass dieRadiobranche in Deutschland noch mehr Schwung bei der Einführung vonDAB+ brauche. Die MDR-Intendantin: "Wir begrüßen die positivenSignale aus der Politik, jetzt die Änderung desTelekommunikationsgesetzes auf den Weg zu bringen und die Bremsen zulösen".Auch der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue, wendet sichan den Gesetzgeber: "Wir leisten einen aktiven Beitrag am DAB+ Ausbauin Deutschland, denn nur so erfüllen wir unseren nationalenVersorgungsauftrag. Jetzt sind vor allem der Bund und die Ländergefordert, bestenfalls noch in diesem Jahr den rechtlichen Rahmenbereit zu stellen, dass künftig alle in Deutschland verkauftenRadiogeräte eine digitale Schnittstelle, zum Beispiel für den Empfangvon DAB+ Programmen, erhalten. So sieht es der Koalitionsvertrag vor,und auch im Digitalradio Board herrscht Einigkeit darüber, dassdieser regulatorische Schritt notwendig ist, um dieHaushaltsabdeckung mit Digitalradiogeräten zu fördern."Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell