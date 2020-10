Intelsat: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Intelsat":

Per 10.10.2020, 23:30 Uhr wird für die Aktie Intelsat der Kurs von 0.635 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Alternative Träger".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Intelsat auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Intelsat-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Intelsat-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intelsat vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 8,48 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1234,65 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (0.635 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Intelsat somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Intelsat-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,21 USD mit dem aktuellen Kurs (0.635 USD), ergibt sich eine Abweichung von -71,27 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (0,6 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Intelsat-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intelsat. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Intelsat?

Wie wird sich Intelsat nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Intelsat Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Intelsat Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken