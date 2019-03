Intels Geheimprojekt VSBLTY: Schon +140% im VIP-Club verdient!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Kaum wurde die Aktie von VSBLTY (WKN: A2PD8P) an der kanadischen Börse notiert, kennt der Kurs nur den Weg nach oben. Kein Wunder, schließlich arbeitet man mit Microsoft (WKN: 870747) und Intel (WKN: 855681), die ihre Augen schon lange auf diese Technologie der Kamera-Überwachung mit interaktiver Werbung richten.

Die globale Nachfrage nach interaktiven Werbedisplays nimmt stetig zu. Neue Features erlauben eine lückenlose Kameraüberwachung, Gesichtserkennung und die Analyse von Emotionen beim Betrachter. Das ist ein heißes Feld für globale Markenkonzerne und Einzelhändler, die dem „Amazon-Fluch“ entgegenwirken wollen und für Regierungen, die damit die Sicherheitslage verbessern können. Dafür braucht es intelligente Algorithmen, die Werbung, KI und IoT in einem Produkt vereinen.

Ein Gamechanger im Einzelhandel

VSBLTY ist ein revolutionär innovatives Technologieunternehmen, das eine Software entwickelt hat, die Publikumsmessungen, sogenannte Audience Measurement-Lösungen, auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz ermöglicht.

Diese Technologie erlaubt es den Marken und Einzelhändlern, gezielt Werbung auf interaktive Displays mit integrierter Kamera zu schalten und die Kundenreaktion zu erfassen oder mit ihnen in Interaktion zu treten. Beinahe nebenbei erkennt die Kamera dann noch, ob sich nicht vielleicht ein Ladendieb oder Terrorist in der Nähe aufhält oder der Betrachter des Bildschirms statt einer Coladose eine Waffe in der Hand hält, und verständigt, heimlich still und leise, die Behörden oder das Sicherheitspersonal.

Börsenstart hätte nicht besser laufen können

VSBLTY überzeugt durch starke Partner wie Intel, Microsoft und News Corp.

In Verbindung mit sehr guten Nachrichten über eine Partnerschaft mit News America Marketing, einer Tochter des Medienkonzerns News Corp. von Rupert Murdoch, und ersten Aufträgen sowie der Ernennung von zwei ehemaligen FBI Agenten in den Aufsichtsrat konnte der Kurs in den letzten Tagen regelrecht durchstarten.

Mit Intel hat VSBLTY einen sehr starken Partner an seiner Seite. Intel sorgt mit seiner „EDGE“-Plattform, die für die Datenverarbeitung erforderlich ist, für eine reibungslose technische Umsetzung.

Der Technologieriese ist von der von VSBLTY entwickelten proprietären VisionCaptor und DataCaptor Software schon länger begeistert und organisierte vor einem Jahr einen in Branchenkreisen viel beachteten Messeauftritt. Das gemeinsame Projekt von Intel und VSBLTY trug damals den Geheimnamen „King Salomon“.

Dass VSBLTY für die Realisierung außerdem auf das System der Microsoft Cognitive Services Vision API baut, ist mitnichten Zufall.

Tim Huckaby ist neben Jay Hutton – der die interaktiven Displays in die New Yorker Taxis brachte – der Kopf hinter alldem. Tim ist ein 25-jähriger Veteran von Microsoft und gilt in der Techbranche als Pionier einer Entwicklung, die „Smart Client Revolution“ genannt wird. Er war vor VSBLTY Gründer des privaten Unternehmens Interknowlogy, einem 16 Jahre erfolgreich tätigen Softwareunternehmen, das für die Bereitstellung von Innovationen für viele Fortune 100-Unternehmen in den verschiedensten Branchen verantwortlich ist.

Selbstverständlich werden die Kunden von Interknowlogy nicht automatisch zu Kunden von VSBLTY, aber ich bin sicher, dass Tim Huckaby hier mit seiner Vertriebserfahrung und einem sensationellen Produkt in der Hand nicht nur viele Türen öffnen, sondern von den Vorständen dort praktisch den roten Teppich ausgerollt bekommen wird.

Schließlich bietet er eine Lösung, die globale Konzerne bei ihrem Wettbewerb mit Amazon oder Google dringend benötigen.

Weltmarken haben schon längst Pilotprojekte mit VSBLTY gestartet, die nun schrittweise in Folgeaufträge umgewandelt werden sollten und in den nächsten Monaten und Jahren für kräftige Umsatzschübe sorgen werden.

VSBLTY könnte im Grunde der Wegbereiter für eine „Offline“-Lösung sein, die mit GoogleAds vergleichbar wäre.

Der Sicherheitssektor wird ebenfalls beackert

Nicht nur im Einzelhandels- und Werbesektor sind die Produkte von VSBLTY heute schon im Einsatz. Eine mindestens gleichbedeutende und rasant wachsende Geschäftssparte sind die Sicherheitslösungen.

Von VSBLTY überwachte und gesteuerte Kamerasysteme können für Sicherheit in der Öffentlichkeit sorgen, zum Beispiel in Fahrstühlen, Stadien und Casinos. Außer neuen Systemen, die bspw. in Werbeschilder integriert sein können, ist die Software auch für die Auswertung bereits vorhandener CCTV-Systeme entwickelt worden und arbeitet laut Managementangaben genauer und akkurater als die meisten Konkurrenzprodukte.

Die Strafverfolgungsgesellschaft Biometrica Systems hat ihre UMbRA-Datenbank erfolgreich in die VSBLTY VECTOR-Plattform integriert, um Sicherheit und Überwachung in Stadien und anderen Unterhaltungseinrichtungen zu gewährleisten.

Von der Börsenbewertung her am ehesten vergleichbar erscheint mir in diesem Zusammenhang der Radar-Entwickler Patriot One Technologies, der zurzeit eine Marktkapitalisierung von über 200 Mio. CA$ aufweist, obwohl sich das Unternehmen noch in der Startphase befindet. Auch das von Peter Thiel unterstütze Palantir Technologies könnte laut einem Artikel des Wall Street Journal zum IPO mit über 40 Mrd. US$ bewertet werden, während VSBLTY aktuell noch auf eine preiswerte Marktkapitalisierung von ~ 41 Mio. US$ kommt.

Das lässt, meiner Ansicht nach, noch viel Potenzial zu.

Erste Aufträge kommen jetzt wohl sehr schnell

Jay Hutton, CEO von VSBLTY, betonte im Conference Call, den ich letzten Mittwoch mit ihm führte, wie heiß die Kunden sind, endlich langfristige Vereinbarungen abzuschließen.

Erste exzellente Meldungen über Aufträge in Mexiko, EU, Südafrika und den USA – seitens Regierungen und Weltkonzernen – sprechen für eine rasante Entwicklung.

Leider darf VSBLTY als börsennotiertes Unternehmen nicht mehr öffentlich über die Namen seiner Kunden/Projekte berichten. VIPs kennen natürlich einige Namen schon länger. Aktuell sind besonders mehrere offenbar kurz vor Unterzeichnung stehende Aufträge im Sicherheitssektor von hoher Relevanz, u.a. aus Mexiko, Italien sowie Las Vegas. Darüber berichtete man jüngst und Jay Hutton führt das auch in seinem neuen Podcast aus.

Kurse könnten noch weiter fliegen

Natürlich kann keine Aktie ausschließlich steigen, weshalb Trader das Momentum und langfristig orientierte Investoren vor allem Rücksetzer für den Einstieg nutzen dürfen.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber und Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien und Aktienoptionen des besprochenen Unternehmens VSBLTY und haben die Absicht, diese je nach Marktsituation – auch kurzfristig – zu veräußern bzw. Optionen auszuüben und könnten dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht jeweils konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte Haftungsausschluss beachten.