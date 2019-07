Intellipharmaceutics -CA: Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Steel Dynamics":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Intellipharmaceutics -CA, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2019, 16:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 0.32 CAD.

Unser Analystenteam hat Intellipharmaceutics -CA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Intellipharmaceutics -CA-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,42 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,41 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -2,38 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (0,32 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+28,13 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Intellipharmaceutics -CA-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Intellipharmaceutics -CA liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intellipharmaceutics -CA vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (0,41 CAD) könnte die Aktie damit um 1363,41 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Intellipharmaceutics -CA-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Intellipharmaceutics -CA. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.