Intelligentes Waschraumkonzept von Haier setzt neuen Trend in der Waschmaschinenbranche

Shanghai (ots/PRNewswire) - Haier hat bei der internationalenMarkenkonferenz des Unternehmens in Shanghai ein zukunftsweisendesintelligentes Waschraumkonzept vorgestellt, das die neuesten Produkteund technologische Errungenschaften zur Schau stellt, die demtraditionellen Familien-Wäscheerlebnis ein Ende setzen.Das neue intelligente Waschraumkonzept wurde basierend auf zweiHaushaltsreinigungsszenarien entwickelt: der Sonnenschein-Waschraumund der intelligente Schrank. Im innovativen Bereich führt Haierviele bahnbrechende Produkte und Technologien zusammen, wie z. B. dieSchleuderrad-Waschmaschine ohne Außentrommel, die Haier CrystalTrommelwaschmaschine der Generation 3.0, die Casarte FusionSchonwaschgangs- und Textilpflege-Maschine oder auch intelligenteSpiegel bzw. automatische Falt- und Bügelmaschinen, um einintegriertes, angenehmes Rundum-Wasch- und Kleidungspflegeerlebnis zubereiten.Vorreiter in Sachen WascherlebnisHaier hat bereits in der Vergangenheit in derWaschmaschinenbranche neue Trends gesetzt sowie durch technologischeEntwicklungen und Durchbrüche überzeugt. Bei der Konferenz stellteHaier seine Führungsposition erneut mit Produkten unter Beweis, diein puncto intelligente Technologie und Wascheffizienz beispielhaftsind und gleichzeitig gesunde Waschlösungen bieten.Seine aktuelle Casarte Fusion Schonwaschgangs- undTextilpflege-Maschine bietet eine 4-in-1-Lösung mit Luftwäscher,Wasserwäscher sowie 10 kg bzw. 7 kg Wärmepumpentrockner - das ersteProdukt seiner Art, das die Leistung von vier Maschinen erbringenkann.Die Haier Crystal Trommelwaschmaschine der Generation 3.0 verfügtüber einen extra großen Trommeldurchmesser von 601 mm und bietet denschnellsten 49-Minuten-Standardwaschzyklus auf dem Markt.Im Sektor für Schleuderrad-Waschmaschinen setzt sich Haierweiterhin für den Trend der "gesunden Wäsche" ein, d.h. keinRestwasser und staubfreie Wäsche."Seit unseren Gründungstagen wurden die Waschmaschinen von Haiermit den Bedürfnissen der Verbraucher im Blick designt, modernisiertund konzipiert. Wir kreieren revolutionäre Produkte, um branchenweitneue Trends zu setzen, wie z. B. geräuschloses und gesundes Waschen.Unser Ziel ist es, unseren globalen Kunden ein besseresWäscheerlebnis samt entsprechendem Lifestyle zu bieten", so Li Yang,Vizepräsident und General Manager für Waschmaschinen bei Haier.Informationen zu HaierMit einem globalen Marktanteil von 10,5 % ist Haier Home Appliancedie weltweite Nummer 1 unter den Herstellern von Haushaltsgeräten.Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Haier, Casarte undLeader in China, GE Appliances in den USA, Fisher&Paykel inNeuseeland und AQUA in Japan. Haier möchte Kunden in aller Welt einvernetztes Smart-Home-Erlebnis bieten und entwickelt seine Produkteund Dienstleistungen daher kontinuierlich weiter, während sich dasUnternehmen gleichzeitig zu einer offenen Unternehmensplattformwandelt. http://www.haier.net/enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/834815/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/834816/2.jpgPressekontakt:Ida Lou+86-532-8893-7947louyx@haier.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell