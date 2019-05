Intelligenter Lautsprecher im Ohr / Inklusion für Schwerhörige

Mainz (ots) - Obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention bereits2008 in Kraft getreten ist, kämpfen Menschen mit Behinderungen immernoch mit Hürden im Alltag. Der Behindertenbeauftragte derBundesregierung forderte jüngst weitere Anstrengungen in SachenInklusion, um die Situation der Betroffenen weiter zu verbessern.Inklusion ist auch für Menschen, die von Schwerhörigkeit betroffensind, wichtig.Kino- und Theaterbesuche, Musikveranstaltungen oder Vorträge - fürSchwerhörige sind sie häufig eine echte Herausforderung. DennStimmengewirr und große Räume stören das Hörverständnis. Häufig gibtes neben erwünschten Klängen und Worten eine störendeGeräuschkulisse, denn die Akustik in öffentlichen Räumen ist nichtimmer für Menschen mit Hörproblemen geeignet. Sie hören nurlückenhaft oder mit großer Anstrengung. Wer aber nicht allesversteht, fühlt sich schnell ausgegrenzt und verliert die Freude amZuhören oder am Gespräch. Mögliche Folge ist soziale Isolation stattTeilhabe am öffentlichen Leben. Induktive Höranlagen, auchInduktionsschleife genannt, helfen Hörsystemträgern und fördern dieInklusion. Hörakustiker beraten hierzu und helfen.Moderne Hörsysteme verbinden sich dank neuester Technik kabellosvia Bluetooth mit digitalen Klangquellen - zum Beispiel Smartphone,Stereoanlage und TV-Gerät - und ermöglichen das Hören ohne störendeUmgebungsgeräusche. Doch Bluetooth hat einen großen Nachteil: DieReichweite beschränkt sich auf wenige Meter.Die induktive Höranlage ist ein hilfreiches System fürSchwerhörige, das für den öffentlichen Raum geeignet ist. Hörgerätemit einer Telefonspule können sich damit direkt verbinden undermöglichen es Hörsystemträgern, akustische Signale störungsfreiwahrzunehmen. Musik, Theaterstück oder Vortrag gehen so direkt insOhr, ganz unabhängig von Entfernung und Raumakustik. Das Hörsystemwird zum intelligenten Lautsprecher im Ohr, der gezielt filtert.Viele öffentliche Einrichtungen haben bereits barrierefreieZugänge geschaffen und ihre Räumlichkeiten u. a. mit einer induktivenHöranlage ausgestattet. Innerhalb der im Fußboden oder auch in derWand verlegten Ringschleife werden Audiosignale von Hörsystemträgernüberall in gleicher Lautstärke und Qualität über das Hörsystemwahrgenommen. Durch ein Hinweisschild im Eingangsbereich in Formeines blauen oder gelben Quadrates mit einem stilisierten Ohr und demBuchstaben "T" sind die barrierefreien Räume leicht zu erkennen. Sindnur abgegrenzte Bereiche mit einer Ringschleife versehen - etwaPlatzgruppen in Kinos, Konzertsälen oder in Kirchen -, sind dieseentsprechend gekennzeichnet.Die im Hörsystem integrierte Telefonspule aktiviert derHörsystemträger am Hörsystem mit einem Programm. "Der Hörakustikerkann das auf Wunsch kostenlos prüfen, der Aufwand beträgt nur wenigeMinuten", sagt Marianne Frickel, Hörakustiker-Meisterin undPräsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Sie stehen alsfachkundiger Ansprechpartner zur Verfügung und leisten Hilfestellungbeim Einrichten der Systeme. Externe Empfangsgeräte sind nichterforderlich - alles ist im Hörsystem enthalten.Mehr Informationen rund ums Hören und eine Vielzahl an Fakten gibtes unter www.richtig-gut-hoeren.de.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessender Hörakustiker in Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell