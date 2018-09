Intelligente Mobilfunknetze ermöglichen mobiles Virtual-Reality-Erlebnis (FOTO)

Dresden/Düsseldorf (ots) -- Ericsson präsentiert auf dem heute stattfindenden IEEE 5G Summitin Dresden eine Technologie, die eine effiziente mobileVirtual-Reality-Anwendung (VR) ermöglicht- Durch Eye-Tracking-Sensoren in der VR-Brille und einerVerarbeitung dieser Daten in einem intelligenten 5G-Netz wird nur derSichtfokus hochauflösend in Echtzeit übertragen- Die bis zu 80-prozentige Einsparung der Datenlast im Netzermöglicht eine effizientere Netznutzung und senkt den Stromverbrauchder VR-BrilleDen Park Güell in Barcelona hautnah erleben - und das von Dresdenaus. Klingt komisch? Virtual Reality (VR) macht´s möglich. Ericsson(NASDAQ: ERIC) präsentiert auf dem heute stattfindenden IEEE 5GSummit in Dresden eine Technologie, die eine effiziente mobileVirtual-Reality-Anwendung (VR) zulässt. Hierbei wird durchEye-Tracking-Sensoren in der VR-Brille und eine Verarbeitung dieserDaten in einem intelligenten 5G-Netz nur der Sichtfokus hochauflösendin Echtzeit übertragen - während das umliegende Bildmaterial in derCloud des Kernnetzes heruntergerechnet wird. Die bis zu 80-prozentigeEinsparung der Datenlast im Netz ermöglicht eine effizientereNetznutzung und senkt den Stromverbrauch der VR-Brille.Mobile VR-Brillen sind aktuell aufgrund des hohen Stromverbrauchsmeist nur wenige Stunden einsatzfähig und müssen dann wieder geladenwerden. Das könnte sich nun durch die von Ericsson vorgestellteTechnologie ändern. "In den aktuellen Diskussionen um eine effizienteNutzung der Netze kommt virtuellen Netzfunktionen eine Schlüsselrollezu", erklärt Stefan Koetz, Vorsitzender der Ericsson GmbH. "Diebedarfsgerechte Datennutzung ermöglicht in diesem Fall das Einsparenvon bis zu 80 Prozent der Last - das ist ein Vorteil für dieNetzbetreiber und für die Mobilfunkkunden. Während die Netzbetreibervon einer effizienteren Nutzung der Netzressourcen profitierenbedeutet die Technologie für den Endkunden ein längeres VR-Erlebnisaufgrund längerer Akkulaufzeiten." Konkret ermittelt die VR-Brilleanhand von Sensoren den genauen Sichtfokus des Nutzers und überträgtdiesen dann mit einer niedrigen Latenz in die Cloud desMobilfunknetzes. Hier werden dann basierend auf dieser Informationalle Bildinhalte, die nicht im Fokus liegen, heruntergerechnet und andie Brille zurückgespielt. Da das menschliche Auge nur den Sichtfokuserfasst ist eine vollständige hochauflösende Übertragung nicht nötig.Das Beispiel vereint gleich zwei wichtige Charakteristika von 5G -eine niedrige Latenz, denn bei einer zu großen Verzögerung käme eszur sogenannten Motion Sickness, und die Möglichkeit in einemintelligenten Mobilfunknetz Rechenleistungen zu erbringen.Über den IEEE 5G SummitDas 5G Lab Germany und das Institute of Electrical and ElectronicsEngineers (IEEE) organisieren gemeinsam den IEEE 5G Summit am 25.September in Dresden. Mit Blick auf die 5G-Entwicklung folgt dieVeranstaltung einem ganzheitlichen Ansatz: von Hardware, Funk undNetzen über Cloud-Computing bis hin zu taktilen Internet-Anwendungen.Der eintägige Gipfel bietet eine Plattform für Branchenführer,Innovatoren und Forscher aus der Industrie sowie der akademischenGemeinschaft, um zusammenzuarbeiten und sich zu 5G auszutauschen. Aufdiesem Weg soll die Entwicklung vorangetrieben und eineStandardisierung beschleunigt werden.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet. In Deutschlandbeschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11 Standorten -darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BereichForschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier- Leiter Externe Kommunikation Deutschland -Prinzenallee 2140549 DüsseldorfTel: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell