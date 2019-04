Intelligente Maschinen lesen Zeitung und warnen vor Kreditrisiken

München (ots) - Mit dem neuen Release des Frühwarnsystems RiskGuard nutzt die RSU in München als einer der erstenFinanzdienstleister in Deutschland Machine Learning-Ansätze in einemproduktiven Risikomanagementsystem: Zusätzlich zu bestehendenModellen wurden Algorithmen entwickelt, mit denen das SystemNachrichten aus knapp 300 Zeitungen und Fachzeitschriften analysiert,die einen Rückschluss auf eine veränderte Kreditwürdigkeit vondeutschen Unternehmen zulassen. "Für die Modellentwicklung wurde derAnsatz des Supervised Machine Learnings verwendet", so CarstenDemski, Leiter des Projekts und Teamleiter in der Abteilung Methodik."Auf einer Datenbasis von über 3 Mio. Nachrichten zu rund 3.000Unternehmen konnten wir ein stabiles und treffsicheres Modellentwickeln. Dabei waren 80 Prozent dieser Unternehmen nichtbörsennotiert."Mit dem Modell "nachrichtenbasierte Früherkennung" werden täglichund automatisiert sehr große Nachrichtenmengen systematischausgewertet und auf ihre Kritikalität hin gekennzeichnet; der Analystkann die entsprechenden Nachrichten bei Bedarf direkt in Risk Guardlesen. "Mit Risk Guard haben unsere Kunden die Möglichkeit, ihreKreditnehmer kontinuierlich im Blickfeld zu halten und schnell zureagieren, wenn sich Bonitätsrisiken am Horizont abzeichnen. UnserSystem ist daraufhin optimiert, solche Risiken mit bis zu einem JahrVorlauf zu erkennen", erläutert Dana Wengrzik, Geschäftsführerin derRSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG. "Risk Guard haben wirentwickelt, nachdem viele Banken von der Finanzkrise 2008 kalterwischt wurden".Seit 2011 betreibt die RSU das Frühwarnsystem Risk Guard fürBanken und Kapitalanlagegesellschaften, es überwacht aktuell dieRisikosituation für rund 3100 börsennotierte Unternehmen und Banken,die sich in den Portfolien der nutzenden Institute befinden.Tatsächlich kann jedoch jede am Kapitalmarkt notierte Adresseüberwacht werden, für die Aktienkurse und CDS-Spreads verfügbar sind(ca. 63.000 Adressen). Zudem werden täglich Marktdaten undmakroökonomische Fundamentaldaten für 184 Länder im Hinblick aufpotentielle Währungs- und Finanzkrisen analysiert."Unsere Kunden sind mit dem Frühwarnsystem sehr zufrieden", soDemski, "allerdings hatten sie bisher ein Abdeckungsproblem: VieleKredite werden an Unternehmen vergeben, für die keineKapitalmarktinformationen vorliegen. Diese konnten mit unserem Systembislang nicht direkt erfasst werden. Im Kontext derRisikofrüherkennung spielt zudem - und nicht nur für dieseUnternehmen - das Lesen von Wirtschaftsnachrichten und die damiteinhergehende Meinungsbildung durch den Analysten eine wichtigeRolle."Das System liefert nunmehr Warnsignale für Unternehmen miterhöhten Bonitätsrisiken, unabhängig davon, ob diese börsennotiertsind oder nicht. Demski: "Der Analyst wird durch das Systemunterstützt und spart sich sehr viel Arbeit und Zeit für dieRecherche, stattdessen kann er sich um die eigentliche Risikoanalysebei auffälligen Unternehmen kümmern."Da der langdauernde positive Wirtschaftszyklus allmählich zu Endezu gehen scheint, sollte das Thema Risikofrüherkennung bei allenBanken und institutionellen Investoren auf der Tagesordnung stehen."Viele Banken experimentieren deshalb mit der intelligentenVerarbeitung von Wirtschaftsnachrichten", weiß Dana Wengrzik."Gleichzeitig bedarf es Spitzenleistungen, ein wirklichfunktionsfähiges System zu entwickeln und in den produktiven Einsatzzu bringen. Wir sind schon stolz darauf, selbst den großen Playernauf dem Markt hier eine Nasenlänge voraus zu sein."Pressekontakt:RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KGFrau Sabine KöhlKarlstr. 3580333 MünchenSabine.koehl@rsu-rating.deTel: 089-44 23 40-148www.rsu-rating.deOriginal-Content von: RSU Rating Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell