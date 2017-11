Intelligente Fertigungstechnologie von XCMG verkürzt Produktionszeit um 83 Prozent

Schanghai (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führendeHersteller von Baumaschinen, hat bekanntgegeben, dass durch denneuesten Fortschritt des Unternehmens im Bereich der intelligentenFertigung (Intelligent Manufacturing, IM) bei seinerTochtergesellschaft XCMG Hydraulics die Produktionseffizienz um 32,5Prozent gesteigert und der produktionsbedingte Energieverbrauch um22,2 Prozent gesenkt werden konnte. Die Ankündigung wurde im Rahmendes Auftritts von XCMG auf der 19. China International Industry Fair(CIIF) in Schanghai gemacht, wo das Unternehmen seine neuestenInnovationen vorstellte."XCMG Hydraulics betreibt heute insgesamt 600 IM-Anlagen auf 12Fertigungsstraßen, darunter hydraulische Zylinder und Ventile, nebenverschiedenen Lager- und Logistik-Tools", sagte Zhang Qingshan,Direktor des Product Process Institute bei XCMG Hydraulics.Nach seinen Worten werden bei XCMG 90 Prozent der Kernprozesse vonnumerischen Kontrollsystemen durchgeführt. Dadurch konnten unteranderem die folgenden Erfolge erzielt werden: Senkung derBetriebskosten um 34,3 Prozent, Verkürzung des F&E-Zyklus um 42,3Prozent, Verkürzung des Auftragsfertigungszyklus von sechs auf einenMonat und Senkung der Ausschussproduktionsrate um 33,3 Prozent.Auf der CIIF hat XCMG außerdem die neue Generation seineseigenentwickelten MES-Cloud-Management-Systems präsentiert. Damitkonnte das Unternehmen eine horizontale Integration seinerLieferkette und vertikale Integration seiner Betriebsabläufe,Arbeitsstationen und Anlagen erreichen.Neben seinen Kernkompetenzen, die im Design und Bau vonerstklassigem schwerem Gerät liegen, hat XCMG die Entwicklungmaßgefertigter Cloud-Plattformen vorangetrieben, wobei immer noch derGoldstandard "Fortschritt und Qualität" gilt.2016 hat XCMG mit XCMG-Cloud eine bahnbrechende und hochgradiginklusive industrielle Cloud-Plattform auf Basis der proprietärenDaten- und Informationssysteme von XCMG vorgestellt. DasGemeinschaftsprojekt, an dem auch Alibabas Aliyun beteiligt war, hatInternet, Cloud Computing und Fertigung zu einem Leistungszentrumzusammengeführt.XCMG hat darüber hinaus intelligente Workshops und IoT-(Internetder Dinge-)Plattformen aufgelegt und seine marktführende Position vordem Hintergrund der aktuellen industriellen Transformation gefestigt."Die Welt der verarbeitenden Industrie befindet sich im Umbruchund muss sich an neue Konstruktionstrends anpassen. IM liefert hierneue Chancen, die sich XCMG im Zeitalter des Internet zunutze machenwill", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationaler Hersteller von schwerem Gerät undkann auf eine Geschichte von 74 Jahren zurückblicken. In derBaumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit auf Platzsieben. Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 177 Länderund Regionen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com oder besuchenSie die XCMG-Seiten auf Facebook(https://www.facebook.com/XCMGGroup), Twitter(https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%2Esuccess=KJ_KkFGTDCfMt-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und Instagram(https://www.instagram.com/xcmggroup/).Pressekontakt:Han Zhang+86-516-87739408xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell