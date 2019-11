Intelligente Fabriken könnten die Weltwirtschaft bis 2023 um 1,5 Billionen US-Dollar ankurbeln / China, Deutschland und Japan sind führend bei der Einführung intelligenter Fabriken (FOTO)

Berlin (ots) -Eine neue Studie des Capgemini Research Institute hat ergeben, dass intelligenteFabriken der Weltwirtschaft einen Mehrwert von mindestens 1,5 Billionen Dollarzusätzlich einbringen könnten. Der Marktanteil dieser Art von Fabriken steigt.Sie nutzen digitale Plattformen und Technologien, die ihre Produktivitätsignifikant verbessern und zu einer verbesserten Qualität sowie Kundenserviceführen. Zwei Drittel dieses Mehrwertes müssen jedoch noch durch effizientesDesign und optimierte Betriebsabläufe wie dem Closed-Loop-Betrieb realisiertwerden. Bei letzterem werden dazu, die beim Ablauf generierten Daten genutzt, umdiesen in Echtzeit zu optimieren. Nach der Studie sind China, Deutschland undJapan die drei führenden Länder bei der Einführung intelligenter Fabriken, dichtgefolgt von Südkorea, den USA und Frankreich.Für die Studie "Smart Factories @ Scale" wurden über 1.000 Führungskräfte vonIndustrieunternehmen in 13 Ländern befragt. Daraus ergaben sich zwei zentraleHerausforderungen bei der Skalierung von Pilotprojekten hin zur intelligentenFabrik für die Industrie 4.0: Erstens die IT-OT-Konvergenz* und zweitens dieBandbreite der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um dieTransformation voranzutreiben. Die Studie geht außerdem darauf ein, wiedisruptive Technologien zu einer "Intelligenten Industrie"** führen undFertigungsunternehmen daraus neue Geschäftsfelder entwickeln, Betriebsabläufeoptimieren und Innovationen für eine nachhaltige Zukunft umsetzen können.Jochen Bechtold, Head of Manufacturing und Life Sciences bei Capgemini inDeutschland, betont: "Hochentwickelte Produktionsstandorte wie Deutschlandkönnen und müssen durch die Digitalisierung der Fertigungslinien ihreWettbewerbsfähigkeit erhöhen. Auch wenn wir als eines der drei führenden Länderbei der Einführung intelligenter Fabriken auf einem guten Weg sind, sehen wirviele Initiativen scheitern, wenn es um deren Skalierung geht. Es fehlt häufigan einer zentralen, standortunabhängigen Steuerung derIndustrie-4.0-Aktivitäten. Mit einer standardisierten Plattform - wiebeispielsweise der Smart Manufacturing-Operations-Management-Plattform - könnendie individuellen Gegebenheiten der Fertigungslinien digitalisiert undskalierbar angepasst werden. Damit erfolgt die Transformation allerProduktionsstandorte in intelligente Fabriken auf gleicher Basis."Zunehmendes Interesse an intelligenten FabrikenIm Vergleich zu einer Studie von vor zwei Jahren schreiten heute mehrUnternehmen mit ihren Smart-Factory-Initiativen voran. Seit 2017 wurde einDrittel der Fabriken bereits in intelligente Anlagen umgewandelt.Produktionsunternehmen weltweit wollen in den nächsten fünf Jahren 40 Prozentmehr intelligente Fabriken aufbauen. Dazu planen sie in den kommenden dreiJahren pro Jahr durchschnittlich 3,24 Prozent ihres Umsatzes ein. Im Vergleichdazu sollen in Deutschland in den nächsten fünf Jahren 43 Prozent mehr Fabrikendieser Art entstehen, wobei hier durchschnittlich 3,51 Prozent des Umsatzes proJahr angedacht ist.Das Wertschöpfungspotenzial von Smarten Fabriken ist größer denn jeBasierend auf diesem Wachstumspotenzial schätzt Capgemini, dass intelligenteFabriken in den nächsten fünf Jahren zwischen 1,5 Billionen und 2,2 BillionenUS-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen können. Im Jahr 2017 stellte Capgeminifest, dass 43 Prozent der Unternehmen über laufende Smart-Factory-Projekteverfügten. Nach den Zahlen der aktuellen Studie sind es jetzt, zwei Jahrespäter, 68 Prozent. Die 5G-Technologie wird hier zu einem zentralen Faktor:Produktionsunternehmen erhalten damit die Möglichkeit, eine Vielzahl vonEchtzeitanwendungen einzuführen oder diese zu erweitern.Skalierung ist die nächste Herausforderung für Industry 4.0Trotz dieser positiven Aussichten sind die Produktionsunternehmen der Meinung,dass der Erfolg schwer zu erreichen ist: nur 14 Prozent bezeichnen ihrebestehenden Initiativen als "erfolgreich" und fast 60 Prozent der Unternehmengeben an, dass sie mit der Skalierung kämpfen. Die beiden größtenHerausforderungen bei der Vergrößerung sind:- Die IT-OT-Konvergenz - einschließlich der Bereitstellung undIntegration digitaler Plattformen, der Datenverfügbarkeit undder Cybersicherheit - die für die digitale Kontinuität sowie dieZusammenarbeit entscheidend sein wird. Agnostische und sichereMehrschichtarchitekturen ermöglichen eine fortschreitendeKonvergenz.- Zusätzlich zu der digitalen Affinität der Mitarbeiter sind eineReihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich, um dieTransformation intelligenter Fabriken voranzutreiben -einschließlich funktionsübergreifender Profile z.B. aus denBereichen der Fertigungstechnik, der Produktionswartung sowieder Sicherheit und Gefahrenabwehr. Soft Skills, wieProblemlösungs- und Kooperationsfähigkeiten, sind ebenfallsentscheidend.Dem Bericht zufolge müssen Unternehmen von den Vorreitern (10 Prozent dergesamten Stichprobe) lernen, die erhebliche Investitionen in die Grundlagen wiedigitale Plattformen, Datenverfügbarkeit, Cybersicherheit, Talente und Steuerungtätigen und ein ausgewogenes Verhältnis von "Effizienz durch Design" und"Effektivität im Betrieb" vorweisen, wobei sie das Potenzial der Daten und derZusammenarbeit ausnutzen.Murad Tamoud, Executive Vice President Global Supply Chain Operations beiSchneider Electric bemerkt: "Die Supply-Chain-4.0-Transformation bei SchneiderElectric ist ein nachhaltiges und zusammenhängendes Projekt, welches unsere'Smart Factory-Initiative' einschließt und das eine starke Dynamik entwickelthat. Wir sind vor mehreren Jahren mit einem zentralen Projekt gestartet undverfügen nun, Ende 2019, über 70 intelligente Fabriken, zertifiziert und mitAnerkennung des Weltwirtschaftsforums. Während wir unseren Managern,Ingenieuren, Hilfskräften und Betreibern die nötigen Kenntnisse und Fähigkeitenvermittelten, haben wir gleichzeitig diese Erfahrungen über ein virtuellesNetzwerk mit der gesamten Organisation geteilt, um die Skalierung des Projektsschnell voranzutreiben." Er fügt hinzu: "Aber das ist nur der Anfang. Wir werdenweiterhin innovativ sein, indem wir intern und extern auf unsereEcoStruxure-Lösung - eine IoT- wie plug-and-play-fähige offene Architektur undPlattform - sowie auf die neuesten Anwendungsbeispiele der digitalen Weltsetzen."Der Bericht beschreibt auch, dass PLM***, MES/SCADA**** und RobotikSchlüsselkomponenten der Industriearchitektur sind. DieHauptinvestitionsbereiche für den Einsatz in der Größenordnung sind jedoch IoTund Künstliche Intelligenz, die datengesteuerte Abläufe unterstützen, sowieferngesteuerte und mobile Funktionen.Eine Kopie der Studie kann hier heruntergeladen werden:https://www.capgemini.com/de-de/research/smart-factories-scale/Forschungsmethodik:Für die Studie wurden über 1.000 Produktionsunternehmen befragt. Hierbeikonzentrierte man sich in erster Linie auf Unternehmen, die eine SmartFactory-Initiative aus 13 Ländern (China, Frankreich, Finnland, Deutschland,Japan, Indien, Italien, Südkorea, Niederlande, Spanien, Schweden,Großbritannien, USA) in den Branchen - diskrete Fertigung, Prozessindustrie,Energie, Energie und Versorgungsunternehmen, Konsumgüter - gestartet hatten. DasCapgemini Research Institute führte auch fast zwanzig ausführliche Gespräche mitFührungskräften, die eine Smart-Factory-Initiative oder eine Intelligente Fabrikleiten.Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- undIT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als einWegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei derenkomplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf demFundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischenKnow-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen.Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung biszum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass dergeschäftliche Wert von Technologie durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist einmultikulturelles Unternehmen mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 40Ländern, das 2018 einen Umsatz von 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.Über das Capgemini Research InstituteDas Capgemini Research Institute ist Capgeminis hauseigener Think-Tank indigitalen Angelegenheiten. Das Institut veröffentlicht Forschungsarbeiten überden Einfluss digitaler Technologien auf große Unternehmen. Das Team greift dabeiauf das weltweite Netzwerk von Capgemini-Experten zurück und arbeitet eng mitakademischen und technologischen Partnern zusammen. * Die IT/OT-Konvergenz bezieht sich auf die Integration voninformationstechnischen (IT) Systemen, die für Geschäftsprozesse genutzt werden,mit betrieblichen (OT) Systemen, die zur Überwachung von Geräten, Ereignissenund industriellen Prozessen eingesetzt werden.**"Intelligente Industrie" bezieht sich auf die Digitale Transformation vonHerstellern und Technologieunternehmen. Capgemini versteht unter "IntelligenteIndustrie" die Verschmelzung der physischen mit der digitalen Welt sowie dieKonvergenz von informationstechnischen und betrieblichen Systemen(IT-OT-Konvergenz). Dies führt zu technologie-basierten Disruptionen in denBereichen R&D, Engineering, Fertigung, Supply-Chain, Betrieb und Services.***PLM steht für Product Lifecycle Management.****MES/SCADA steht für Manufacturing Execution System/ SupervisorischeKontrolle und Datenerfassung. 