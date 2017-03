"Intelligent unterwegs - Innovationen für eine sichere Mobilität" - Bewerben Sie sich jetzt für den Deutschen Mobilitätspreis 2017 (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gerade eben die Hose im Internet bestellt und am nächsten Morgenist sie schon da, statt eines fluchenden Beifahrers mit zerknitterterLandkarte bringen uns Navis sicher ans Ziel und selbstfahrende,intelligente Autos wie K.I.T.T. gibt's schon lange nicht mehr nur inder Kultserie Knight Rider. Im Zeitalter der Digitalisierung ist ebenvieles möglich. Und natürlich gibt es auch noch sehr viel Potenzial!Um das zu zeigen, zeichnet der "Deutsche Mobilitätspreis" nun schonzum zweiten Mal besonders innovative Projekte aus, die sich mit demThema "Intelligente Mobilität" befassen. Schwerpunkt in diesem Jahrist die Sicherheit und Sie können sich ab sofort mit Ihrer Ideebewerben. Mehr dazu von Oliver Heinze.Sprecher: "Intelligent unterwegs - Innovationen für eine sichereMobilität" - so lautet das diesjährige Thema, zu dem wieder jedeMenge Ideen gefragt sind. Denn Sicherheit spielt immer die obersteRolle, sagt Dorothee Bär, die als Vertreterin des Bundesministeriumsfür Verkehr und digitale Infrastruktur der Jury vorsitzt.O-Ton 1 (Dorothee Bär, 0:18 Min.): "Wir versuchen, die Zahl derVerletzten, der Toten jedes Jahr weiter zu reduzieren. Da hat dieDigitalisierung mit die größten Potenziale. Man muss es leidermanchmal so drastisch sagen, aber der Risikofaktor 'Mensch', der istnatürlich da. Das Fahrzeug ist da wesentlich berechenbarer. Natürlichist es auch wichtig, dass wir einen Schutz vor Missbrauch einbauen indie ganzen Systeme."Sprecher: Es geht also um Ideen, die zum einen dafür sorgen, dasswir sicherer von A nach B kommen, aber auch um die Datensicherheit.Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Und bewerben kann sicheigentlich fast jeder:O-Ton 2 (Dorothee Bär, 0:21 Min.): "Unternehmen, Start-ups, dieForschungsinstitute, Universitäten, aber auch unsere Städte, unsereGemeinden. Also, gerade an die Kommunen appellieren wir, sich zubewerben, weil da muss nicht immer das Rad neu erfunden werden,sondern da sind ganz tolle Ideen schon vorhanden, und die würden wireben auch gerne mit allen anderen teilen. Aber auch andereOrganisationen mit Sitz in Deutschland können sich mit ihrenProjekten am Wettbewerb beteiligen."Sprecher: Natürlich gibt es keinen Wettbewerb ohne Sieger. UteWeiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Land derIdeen", die für den "Mobilitätspreis" mitverantwortlich ist, verrät,was die zehn Preisträger erwartet.O-Ton 3 (Ute Weiland, 0:24 Min.): "Besonders die Preisverleihungbeim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur istnatürlich eine wunderbare Bühne, um sich und sein Projekt dortvorzustellen, um sich mit anderen Preisträgern zu vernetzen, aberauch, um Kontakte ins Ministerium zu bekommen oder zu anderenPersonen, die interessant sein könnten. Und man kann anschließend mitdiesem nationalen Gütesiegel 'Deutscher Mobilitätspreis' für sichwerben."Sprecher: Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu bewerben. Unddas geht...O-Ton 4 (Ute Weiland, 0:13 Min.): "... am besten online unterwww.deutscher-mobilitätspreis.de. Bis zum 23. April, das ist wichtig,denn dann endet die Bewerbungsfrist. Und anschließend beginnt dieAuswahl der Sieger."Abmoderationsvorschlag:Wenn Ihnen das alles zu schnell ging: Alle wichtigen Infos zumDeutschen Mobilitätspreis 2017, also wer sich womit wie bewerben kannund natürlich auch zum diesjährigen Thema finden Sie noch mal im Netzauf www.deutscher-mobilitätspreis.de. Und nicht vergessen:Bewerbungsschluss ist der 23. April!ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenPierre DombrowskiTel.: 030/206459-180dombrowski@land-der-ideen.deOriginal-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell