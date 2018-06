Ellwangen/Nördlingen (ots) -- Wie Familie Heller aus Osnabrück Ökostrom produziert und damitEnergiekosten reduziert- Per App grünen Strom gezielt nutzen und so sparen- Intelligente Energiespeicher fürs Smart Home im Blickpunkt derIntersolar ab 20. Juni in MünchenZufrieden blickt Ingo Heller auf sein Smartphone: Die Sonnescheint, der Batteriespeicher ist vollgeladen. Ein gutes Gefühl:Abends kann er nun mit dem grünen Strom die Wäsche der Familiewaschen oder fernsehen. Ob es nun der Wunsch nach größererUnabhängigkeit vom Stromanbieter ist, oder danach, einen eigenenBeitrag zur Energiewende zu leisten: Fakt ist, immer mehr Haushaltein Deutschland setzen auf Photovoltaik in Kombination mit einemEnergiespeicher.Auch Ingo und Sabine Heller aus Osnabrück gehören inzwischen dazuund sind stolze "Stromspeicherer" geworden. Seit mittlerweile einemJahr produzieren sie ihren eigenen Strom auf dem Dach ihresReihenhauses und speichern ihn in einem VARTA-Batteriespeicher. "Wirwürden jederzeit wieder so entscheiden", sagt Ingo Heller überzeugt."Wir beziehen nur noch gut 30 Prozent unseres Stroms aus dem Netz,über 70 Prozent unseres Bedarfs decken wir mit unserem Strom. Dafürhaben wir unser Verhalten im Alltag geändert und verbrauchen Energiemöglichst dann, wenn Sie vom Dach oder dem Speicher zur Verfügungsteht." Batteriespeicher für Privat- und Gewerbekunden und ihrevielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sind ein Schwerpunkt auf derdiesjährigen Intersolar Europe. Die weltweit führende Fachmesse fürdie Solarwirtschaft findet vom 20. bis 22. Juni 2018 in Münchenstatt. VARTA Storage zeigt seine Batteriespeicher für Privat- undGewerbekunden in Halle B1 am Stand 210.Gute Aussichten für den SolarspeichermarktBereits die Hälfte aller neu errichteten Photovoltaikanlagenwerden mit einem Batteriespeicher kombiniert. Und es werden insgesamtwieder mehr Anlagen installiert. Laut Bundesverband Solarwirtschaft(BSW) ist der Photovoltaik-Markt im ersten Quartal 2018 um 65 Prozentim Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Geht es so weiter, könnte diesesJahr das Zubauziel der Bundesregierung von 2,5 Gigawatt erreichtwerden. Elektrotechnikmeister André Lütkehoff von der FirmaAltewichard GmbH aus Belm kann den Trend bestätigen: "Das Interesseist da, die Förderungen auch - auf Bundesebene mit der KfW, und invielen Bundesländern gibt es eigene Programme." Er hat auch FamilieHeller zu ihrem Energiespeicher beraten.Für Ingo Heller war es vor allem der Umweltaspekt, der ihn bewogenhat, unter die Stromproduzenten und Speicherer zu gehen. "Ich habejeden Tag das Gefühl, etwas Gutes für die Umwelt zu tun", sagt der46-Jährige. Mit seiner Überzeugung hat er auch die Nachbarnangesteckt, mittlerweile haben zwei weitere Familien in der Straßeeinen VARTA-Energiespeicher. "Bei VARTA hat mich die Qualität vollund ganz überzeugt", so Heller. "Als nächstes plant die Familie dieAnschaffung von zwei E-Bikes, auch die Mobilität soll grüner undnachhaltiger werden - getankt wird Strom vom eigenen Dach. Denndieser ist grün und günstig. Und wird der Stromverbrauch im Hausrichtig gemanagt, müssen Überschüsse nicht ins Netz gespeist werden."Ich sehe in der App oder im Online-Portal genau, wie viel grünerStrom gerade verfügbar ist und kann entsprechend reagieren", sagtHeller weiter. "Ist der Speicher voll, gehen bei uns großeStromverbraucher, wie die Waschmaschine, an oder es werden dieE-Bikes geladen."Das intelligente ZuhauseEine gezielte Nutzung der grünen Energie durch Transparenz vonErzeugung und Verbrauch macht Speicher lukrativer und interessanterfür Hausbesitzer, das wissen auch Batteriespeicherhersteller wieVARTA Storage. "Die Speicher in Kombination mit intelligentenLösungen werden die Energiewende weiter maßgeblich voranbringen", istsich Herbert Schein, CEO der VARTA AG, sicher. Smart Home heißt dieLösung. Für ein intelligentes Zuhause werden vor allem intelligenteEndgeräte benötigt - digitale Multiplikatoren, die mit jedem anderenGerät, ob Heizung oder Elektroauto, kommunizieren können. DieEnergiespeicher von VARTA Storage sind den digitalen Besonderheitendes Smart Home gewachsen. Die Anzahl an Partnerprodukten, mit denendie Energiespeicher kommunizieren, wächst dabei stetig weiter undlässt Elektro-Installateuren und Hausbesitzern die Wahl unter vielenHerstellern. In den vergangenen zwei Jahren ist das Partnernetzwerkauf mittlerweile über ein Dutzend kompatible Anwendungen gewachsen.Die neuesten Kooperationen und Möglichkeiten, die die Speicherbieten, zeigt VARTA Storage auf der Intersolar Europe in Halle B1 amStand 210.Pressekontakt:VARTA AGCorinna HilssPressesprecherinDaimlerstraße 173479 EllwangenDeutschlandTel.: +49 7961 921-221E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.comOriginal-Content von: VARTA Storage GmbH, übermittelt durch news aktuell