Intelligent Enterprise mit Syntax: Mehr als 450 Teilnehmer beim Customer Innovation Day 2020 (FOTO)

Weinheim (ots) -- Spannende Keynotes zu Digitalisierung in Unternehmen undGesellschaft- Partner informieren über konkrete Praxisbeispiele direkt vor Ort- Themenblocks Cloud, IIoT und S/4HANA im Fokus zahlreicherBreakout SessionsDer Syntax Customer Innovation Day (CID) am 3. März im Frankfurter Kap Europawar ein voller Erfolg. Über 450 Teilnehmer waren der Einladung desIT-Dienstleisters gefolgt und trafen sich unter dem Motto "The Syntax for aSAP-based Intelligent Enterprise" zum Austausch über alle wichtigen Themen undTrends rund um SAP. In drei großen Plenaries und 21 Breakout Sessionsinformierten Partner, Kunden und Syntax-Experten über die neuesten Entwicklungenin den Bereichen Cloud, IIoT und S/4HANA. Zudem konnten sich die Besucher an denStänden der ausstellenden Partner einen praxisnahen Eindruck verschaffen.Visionäre KeynotesDie Risiken und Möglichkeiten durch Digitalisierung für Gesellschaft undWirtschaft waren zentrales Thema der Keynotes. Glenn González, CTO von SAPGermany, zeigte auf, wie digitale Technologien das tägliche Leben beeinflussenund welche Erwartungshaltung dadurch entsteht. Die Chancen und Herausforderungender Digitalisierung speziell für den Mittelstand beschrieb Christian Mehrtens,Vorstandsmitglied und SVP Midmarket and Partner Sales bei SAP Germany. BeiThorsten Milsmann, Director IoT von Hewlett Packard Enterprise, stand vor allemdas produzierende Gewerbe im Mittelpunkt. Er illustrierte den Wandel von derautomatisierten zur autonomen Produktion. Dr. Gunjan Bhardwaj, Gründer und CEOvon Innoplexus, riet deutschen Unternehmen, aufgrund des bisher Erreichtenselbstbewusst aufzutreten und mehr Mut zu Innovation zu beweisen.Praxisbeispiele veranschaulichen echten MehrwertStärker praxisorientiert ging es an den Ständen der ausstellenden Partner vonSyntax zu. Neben SAP (https://www.sap.com/germany/index.html) waren AWS(https://aws.amazon.com/de/), HPE (https://www.hpe.com/de/de/home.html),Microsoft (https://www.microsoft.com/de-de/), contrimo(https://www.contrimo.com/), entplexit (https://www.entplexit.com/), IBSSchreiber (https://www.ibs-schreiber.de/), die ISEC7 Group(https://www.isec7.com/deutsch/), Panaya (https://www.panaya.com/), VOQUZ Labs(https://www.voquz.com/home/) und Xiting (https://www.xiting.de/) vertreten unddemonstrierten Interessenten, wie sie zusammen mit Syntax einen echten Mehrwertfür die Kunden schaffen. Zudem stellten die Partner auch zahlreiche Referentenfür die Breakout Sessions, in denen detailliertes Know-how zu denThemenkomplexen SAP in der Cloud, IIoT/Manufacturing und S/4HANA vermitteltwurde. So referierte beispielsweise Weidmüller zum Thema Modern Workplace in derProduktion, entplexit zeigte, welche rechtlichen Fallstricke bei einerDatenarchivierung in der Public Cloud lauern, und KION demonstrierte, wie SAPDigital Manufacturing die Mitarbeiter bei komplexen Montagen unterstützt."Die spannende Mischung aus visionären Impulsen und praxisorientiertenBeispielen machen den Customer Innovation Day zu einer ganz besonderenVeranstaltung", zieht Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax, Bilanz. "Tolle Kundenund Partner, die einen produktiven Ideenaustausch suchen und ermöglichen, rundendie Veranstaltung perfekt ab. Dieser informative und inspirierende Dialog istder Grund, warum der CID für CIOs, IT-Profis und die gesamte SAP-Community eineHighlight-Veranstaltung ist."Weitere Informationen finden Sie hier (https://syntax-systems.com/art_resource.php?sid=cukef.2e5gijd&_ga=2.243428869.108995733.1583756974-2130847351.1583756974)Pressekontakt:SYNTAXPeter SchütteHead of Global Marketing & CommunicationsPeter.Schuette@syntax.comFon +49 6201-80-83 80Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp HeilosKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110500/4541712OTS: Syntax Systems GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell