Intelligent Enterprise: Camelot ITLab präsentiert digitale Innovationen auf dem DSAG-Jahreskongress 2019

Mannheim (ots) - Unter dem Motto "Innovativ - Nachhaltig - Global"präsentiert Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) aufdem diesjährigen DSAG-Jahreskongress sein Lösungsportfolio für dasIntelligente Unternehmen ("Intelligent Enterprise"). Schwerpunktebilden dabei Neuerungen in den Bereichen Cloud, Blockchain undDemand-Driven Supply Chain Management.Besucher der SAP-Anwendermesse finden die Experten von CamelotITLab in Halle 12 an Stand E2. Dort erwartet das Fachpublikum nichtnur regelmäßige Live-Demos, Glückliche können am "Camelot CloudWheel" Preise gewinnen, die sie den Wolken ein Stück näher bringen:im wörtlichen Sinne in Form von Erlebnisgutscheinen, aber auch imtechnologischen Sinne durch Cloud-Beratungsworkshops. DasCloud-Portfolio von Camelot ITLab umfasst unter anderem die BereicheCustomer Experience, Intelligent Enterprise, Digital Supply Chainsowie Data & Analytics.Strategische Entwicklungspartnerschaft für DDMRPCamelot ITlab hat in der ersten Jahreshälfte gemeinsam mit SAPeine Lösung entwickelt, die das zukunftsweisende Konzept desDemand-Driven Material Requirements Plannings (DDMRP) in SAP IBPintegriert. Seit Mai 2019 ist die native SAP IBP-Lösung für DDMRPunter dem Namen "SAP Integrated Business Planning for Demand-DrivenReplenishment" verfügbar. Am Stand von Camelot ITLab erleben BesucherLive-Demos und erhalten Informationen aus erster Hand von Mitgliederndes Innovations-Teams.Blockchain für den Enterprise-EinsatzCamelot ITLab ist weltweit Vorreiter für die Entwicklung undBereitstellung von Blockchain-Lösungen in Unternehmen. AmDSAG-Jahreskongress stellen Autoren von Camelot ITLab das neueStandardwerk "Blockchain mit SAP" vor, das im Verlag Rheinwerkerscheinen wird. Interessierte können sich am Stand darüberinformieren, wie durch Blockchain Produktfälschungen vermieden,Lebensmittelnachweise beschleunigt und Rechnungen für digitaleProduct-Bundles vereinfacht werden.Echte Wettbewerbsvorteile durch InnovationAm DSAG-Jahreskongress werden auch weitere Innovationsbereiche amCamelot-Stand präsentiert werden. Die Bandbreite reicht entlang dergesamten digitalen Value Chain von Künstlicher Intelligenz in derLogistik bis hin zu Digital Manufacturing. "Innovation heißt für uns,für unsere Kunden echte Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Daserreichen wir, indem wir die Dimensionen Nachhaltigkeit, globaleVernetzung und Integration voranstellen", sagt Steffen Joswig,Geschäftsführer bei Camelot ITLab. "Wir freuen uns auf den regenAustausch hierzu mit der SAP-Community am DSAG-Jahreskongress."Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell